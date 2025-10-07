Kaliňák „Gyurcsányozott” egyet, majd Orbánt méltatta

Robert Kaliňák (Smer) a múlt hétvégén Kijevbe utazott, ahol Denisz Smihal ukrán védelmi miniszterrel tárgyalt. Ezzel ő lett a negyedik Fico-kormány első minisztere, aki elutazott az ukrán fővárosba.

A hazatérését követően Kaliňák sajtótájékoztatót hívott össze, melyen elmondta, megegyeztek Smihallal a 14. katonai csomag előkészítésében, ezzel kapcsolatban egy memorandumot is aláírtak. A csomag keretében Szlovákia utászi és aknamentesítési segítséget nyújt az ukrán félnek.

Fegyvereket nem küldenek

Kaliňák hangsúlyozta, a csomagban nem küldenek olyan felszerelést, amely emberi élet kioltására alkalmas. Elsősorban aknamentesítő eszközökről, kotrógépekről, hordágyakról és további segédeszközökről van szó.

A védelmi miniszter kiemelte: a Smer ezzel nem szegte meg a választási ígéretét, hiszen fegyvereket valóban nem küldenek az ukrán félnek, a csomagot pedig humanitárius segítségnek nevezte.

„Hűek vagyunk ahhoz, amit mindig is mondtunk, hogy fegyvereket mi már nem fogunk Ukrajnának adományozni, de a nem halált okozó eszközök és a humanitárius segítség küldését folytatjuk”

– jelentette ki a tárcavezető.