Kaliňák „Gyurcsányozott” egyet, majd Orbánt méltatta
A védelmi miniszter a kijevi útja után a jószomszédi kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta, Gyurcsány Ferencet negatív példaként említette.
Robert Kaliňák (Smer) a múlt hétvégén Kijevbe utazott, ahol Denisz Smihal ukrán védelmi miniszterrel tárgyalt. Ezzel ő lett a negyedik Fico-kormány első minisztere, aki elutazott az ukrán fővárosba.
A hazatérését követően Kaliňák sajtótájékoztatót hívott össze, melyen elmondta, megegyeztek Smihallal a 14. katonai csomag előkészítésében, ezzel kapcsolatban egy memorandumot is aláírtak. A csomag keretében Szlovákia utászi és aknamentesítési segítséget nyújt az ukrán félnek.
Fegyvereket nem küldenek
Kaliňák hangsúlyozta, a csomagban nem küldenek olyan felszerelést, amely emberi élet kioltására alkalmas. Elsősorban aknamentesítő eszközökről, kotrógépekről, hordágyakról és további segédeszközökről van szó.
A védelmi miniszter kiemelte: a Smer ezzel nem szegte meg a választási ígéretét, hiszen fegyvereket valóban nem küldenek az ukrán félnek, a csomagot pedig humanitárius segítségnek nevezte.
„Hűek vagyunk ahhoz, amit mindig is mondtunk, hogy fegyvereket mi már nem fogunk Ukrajnának adományozni, de a nem halált okozó eszközök és a humanitárius segítség küldését folytatjuk”
– jelentette ki a tárcavezető.
Kaliňák szerint Gyurcsány volt a hibás
A védelmi miniszter újságírói kérdésre elmondta, továbbra is törekednek a jószomszédi viszony fenntartására, ehhez azonban Ukrajnának is meg kell tennie bizonyos lépéseket, például az energiahordozók szállítása terén.
„Én megértem, hogy ott háború van, ez mindenkinek világos. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem létezhetnek normális kapcsolatok”
– mondta Kaliňák.
Továbbá kiemelte, az sosem szerencsés, hogy egy ország rossz kapcsolatokat ápol valamelyik szomszédjával. Példaként a Szlovákia és Magyarország közti feszült diplomáciai helyzetet hozta fel a kétezres évek közepéről és végéről.
„Emlékszem nagyon jól, milyenek voltak kapcsolatok Magyarországgal a Gyurcsány-kormány idején. Az egy súlyos katasztrófa volt. Szerencsére Robert Fico és Orbán Viktor megtalálta az egymáshoz vezető utat, és a mostani viszonyt az elmúlt ezer év egyik legjobb viszonyának tartjuk”
– vélekedett a védelmi miniszter.
