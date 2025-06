Június végéig kell leadni a halasztott adóbevallást

Az adóhivatali adatok alapján az idén összesen 314 554 adófizető kérte a március végén esedékes határidő elhalasztását, így további negyed évet kaptak arra, hogy elkészítsék a vonatkozó iratokat. A kimutatások szerint minden hetedik adóalany élt a késleltetés lehetőségével.

A törvény nem ad teret további halasztásra, így a kérvényezők számára június vége a végső határidő, ráadásul a fenti időpontig az adóhátralékot is be kell fizetni – az egyedüli kivételt azok jelentik, akik külföldi bevételekkel is rendelkeznek, nekik szeptember végén kell leadniuk a papírokat.