Júliustól több jár a gondozóknak

Júliustól változik a létminimum összege, melytől számos állami támogatás függ, például az egészségkárosodott személyeknek jóváhagyható hozzájárulások is, így nyártól azok is módosulnak. Újdonság, hogy a gondozói szolgálatot és a személyi asszisztenst igénybe vevők számára megítélhető összegekre a létminimum ezentúl nem lesz hatással, és ezek most lényegesen emelkednek.

Az egészségkárosodott személyek gyakran csökkentett munkaképességűek is, megváltozott életvitelük viszont többletkiadással jár, amit az állam igyekszik kompenzálni. Most júliustól változik a szociális ügyi hivataltól igényelhető támogatásokat szabályozó törvény. Eszerint bizonyos hozzájárulások összege – pl. vakvezető kutyára, diétás ételekre, ruhára stb. igényelhető támogatás – továbbra is a létminimum nagyságától függ, a személyi asszisztenst és a gondozói szolgálatot igénybe vevők számára megítélhető támogatásra azonban már nem lesz hatással. Meghatároztak egy konkrét összeget, melyet később kormányrendelettel lehet módosítani. Személyi asszisztens Személyi asszisztensre a 6 és 65 év közti egészségkárosodottaknak van joguk. Az asszisztens feladata a segítségnyújtás olyan tevékenységekben, amelyek az egészségkárosodott önállóságát növelik, hozzásegítik a gazdagabb társadalmi élethez. Segíthet a hétköznapi kommunikációban is, de a hivatalos érintkezésben nem helyettesítheti a jelbeszédtolmácsot. Az asszisztens órabére júliustól 2,82 euró. Akinek a szociális ügyi hivatal jóváhagyja a támogatást személyi asszisztensre, fel kell mutatnia az asszisztenssel kötött szerződést; pontos havi kimutatást kell készítenie arról, hány órát töltött az asszisztens az egészségkárosodottal; igazolást kell írni az asszisztensnek kifizetett havi jutalomról. De az adminisztráció is sokkal egyszerűbb lesz. Ráadásul az asszisztensi hozzájárulásra nem lesz hatással az egészségkárosodott személy jövedelme – korábban, ha a havi bevétele túllépte a létminimum négyszeresét, az asszisztensi hozzájárulást megkurtították. Bővül azoknak a személyeknek a köre is, akik kaphatnak támogatást, már azoknak is jóváhagyhatják, akik szociális vagy gyerekotthonokban, hivatásos nevelőszülőknél elhelyezett kiskorúaknak segítenek. „A személyi asszisztens munkaköre új tevékenységgel bővül: júliustól olyan egészségkárosodott szülőnek is segíthet, aki 3 évesnél fiatalabb gyermekéről gondoskodik” – tájékoztatta lapunkat Barbora Petrová, a szociális ügyi minisztérium munkatársa. Változik a létminimum Július 1-jétől 199,48 euróról 205,07 euróra valorizálják a létminimum összegét. Ennek köszönhetően egy picivel nő számos állami támogatás is, például az adóbónusz, az adóalap adómentes része, a gyes, a családi pótlék és a családi pótlékhoz igényelhető kiegészítés. A létminimum összege tavaly mindössze 1 euróval emelkedett, előtte 4 évig szinten tartották. Most egy picivel érezhetőbb, pontosan 2,803%-os valorizációra számíthatunk, ami abszolút számokban ezúttal sem sok, de a rászorulóknak minden cent jól jön. Anyagi szükséghelyzet A létminimum összege azt a minimális jövedelemszükségletet jelenti, mely a legalapvetőbb életkörülmények biztosításához kell – aki nem rendelkezik ilyen minimális bevétellel sem, anyagi szükséghelyzetben van. A valorizáció mindig a szegénységi küszöbbel és a gazdasági mutatók alakulásával függ össze. A vonatkozó jogszabály ugyanis kimondja: a szegénységi küszöb minden évben változik, a Statisztikai Hivatal adatai alapján. Vagyis először megállapítják az alacsony bevételű természetes személyekre vonatkozó nettó jövedelem 1. negyedévben mért emelkedésének a koefficiensét, majd ezzel kiszorozzák a létminimum június 30-áig érvényes összegeit, s júliustól az új összegek szoktak hatályba lépni. Pár eurós emelés Most júliustól a létminimum összege 6,22 euróval emelkedik, vagyis egy felnőtt személy számára 205,07 euró lesz, a vele egy háztartásban élő, közösen elbírált további felnőtt személy esetében 143,06 euró, az eltartott vagy a kiskorú gyermekek esetében pedig 93,61 euró havonta. A létminimumtól számos állami támogatás összege függ, így július 1-jétől automatikusan módosul az adóbónusz és az adóalap nem adóköteles része, átszámolják az egészségkárosodottaknak jóváhagyható támogatásokat, valamint a közép- és főiskolásoknak megítélhető szociális ösztöndíjak felső határát. Változnak a korengedményes nyugdíj elbírálásának a feltételei is: a járandóságra az igénylő akkor szerez jogosultságot, ha a kiszámított összeg eléri a létminimum 1,2 százalékának megfelelő minimálnyugdíjat, ami ezentúl 246,084 euró. Ezenkívül a létminimum összege hatással van a minimális tartásdíjra, a munkaerőpiacon végrehajtott aktív intézkedésekkel összefüggő hozzájárulásokra, a fiatal felnőtt önállósodását elősegítő támogatásra, a nevelőszülőknél lévő gyermekkel összefüggő különböző hozzájárulásokra, a kiskorú édesanyának jóváhagyható segélyre, a reszocializációs hozzájárulásokra stb. Szintén a létminimummal függ össze a gyes, a családi pótlék és a családi pótlékhoz igényelhető kiegészítés – de ezeket csak jövő januártól valorizálják. (sza) Gondozói szolgálat Jelentősen emelkedik a gondozói hozzájárulás havi alapösszege is, 120 euróval 369,36 euróra emelték. A duplájára (92-ről 184 euróra) nő a nyugdíjasoknak jóváhagyható gondozói hozzájárulás is, s ezentúl nem csökkentik a támogatást, ha a gondozott személy hetente több mint 20 órát valamilyen oktatási intézményben tölt, illetve ha egész hónapban kórházban van, s a gondozó őt oda elkíséri. Ha a gondozott személy meghal, nyártól a gondozónak nem kurtítják meg a hozzájárulás összegét, hanem kifizetik az egész hónapot. Ha a produktív korban levő gondozó eltartott gyermekről gondoskodik, a havi hozzájárulást a korábbi 49,80 euró helyett további 100 euróval egészítik ki. Emellett egyszerűsítették a gondozói szolgálatot igénybe vevők adminisztratív feladatait is. A létminimum összegével összefüggő néhány támogatás 1. Tartásdíj – az alsó határ a létminimum 30 százaléka, júliustól 28,08 euró 2. Póttartásdíj – a felső határa a létminimum 1,2 szerese, júliustól 112,332 euró 3. Korengedményes nyugdíj – csak akkor hagyják jóvá, ha a kiszámított havi járandóság eléri a létminimum 1,2-szeresét, ami 246,10 euró 4. Adósságtörlesztés – a végrehajtó 205,07 euróhoz nem nyúlhat 5. Adóbónusz – 2019. január 1-jétől 22,17 euró havonta / 266,04 euró évente 6. Az adóalap adómentes része – 2019. január 1-jétől a mindenkori létminimum 19,2-szerese, vagyis 328,12 euró havonta vagy 3 937,35 euró évente 7. Családsegítő támogatások – gyermekgondozási segély – 2019. január 1-jétől 220,70 euró – családi pótlék –2019. január 1-jétől 24,34 euró – kiegészítés a családi pótlékhoz – 2019. január 1-jétől 11,41 euró – gyermekgondozási hozzájárulás – marad a 280 euró havonta, és annak a szülőnek jár, aki gyermekét elhelyezi bölcsödében, óvodában 8. Az abszolvensi gyakorlat végzésekor nyújtott támogatás – a létminimum 65%-a – 133,30 euró 9. Minimálnyugdíj – 2019. január 1-jétől 278,90 euró havonta Egyéb változások Az egyes támogatások pontos összege továbbra is a gondozott személy bevételétől függ, viszont a létminimum 1,7-szereséről (348,62 euró) a kétszeresére (410,14 euró) módosult az a jövedelemhatár, mely felett a támogatásból lefaraghatnak. Ha az egészségkárosodott személy egyszeri hozzájárulást kapott a lakása akadálymentesítésére, gépjármű vagy segédeszköz vásárlására, halála után az összeget a családjának csak akkor kell visszafizetnie, ha a pénzt az elhunyt személynek már nem volt ideje a meghatározott célra felhasználni. „Bővült azoknak a köre, akik parkolási igazolványt kaphatnak, ezentúl azok is igényelhetik, akiknek az akut onkológiai kezelés következtében gyengült az immunrendszerük. Ugyancsak többen kérhetnek hozzájárulást a gépjármű üzemeltetésével összefüggő többletkiadásokra. Júliustól azok is igényelhetik, akiket besoroltak a krónikusdialízis-programba, akik szervátültetésre várnak, illetve akik akut onkológiai kezelést kapnak” – részletezte Petrová. Enyhítették a külföldre folyósítható támogatások feltételeit: ha valaki külföldön jár iskolába, az állami támogatás kifizetését csak 10 hónap, pontosan 303 naptári nap után állítják le. (sza)