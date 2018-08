Júliusban 5,47%-ra emelkedett a munkanélküliségi ráta

Pozsony | A regisztrált munkanélküliségi ráta 2018 júliusában elérte az 5,47%-os szintet. A júniusi adattal (5,43%) összehasonlítva a munkanélküliség aránya 0,04 százalékponttal nőtt, az egy évvel korábbi adattal összehasonlítva 1,23%-kal csökkent. Mindez a Munka-, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVR) legfrissebb adataiból derül ki.

A rendelkezésre álló álláskeresők száma a hetedik hó végéig elérte a 150 268 főt. „Az egy hónappal korábbi adatokkal összehasonlítva 541 fővel emelkedett, az egy évvel ezelőtti adatokkal összehasonlítva viszont 32 486 fővel csökkent az álláskeresők száma, ami 17,78%-os csökkenésnek felel meg” – számolt be róla Marián Valentovič, az ÚPSVR vezérigazgatója.

Az összes álláskeresővel számoló regisztrált munkanélküliségi ráta júliusban elérte a 6,60%-ot. A hónap folyamán 0,02 százalékponttal nőtt, az előző évi adatokkal összehasonlítva 1,31 százalékponttal esett vissza.

Az év hetedik hónapjában összesen 181 322 álláskeresőt tartottak nyilván. A hónap folyamán a számuk 152 fővel, az előző évi adatokkal összehasonlítva 34 173 fővel csökkent, ami 15,86%-os csökkenésnek felel meg.

2018 júliusában csak két megyében csökkent a regisztrált munkanélküliségi ráta, öt megyéből emelkedésről számoltak be. Járási szinten 2018 hetedik hónapjában az előző havi adatokkal összehasonlítva 27 járásban csökkent a munkanélküliség, 45 járásból növekedést jelentettek, 7 járásban nem történt változás.

A hónap végén a munkaügyi hivatalok 82 496 betölthető állást kínáltak. Az egy hónappal korábbi adatokkal összehasonlítva a munkalehetőségek száma 105-tel nőtt. A legtöbb betölthető állás Pozsony megyében, a legkevesebb Besztercebánya megyében állt rendelkezésre.



Branislav Ondruš, a munkaügyi tárca államtitkára szerint a munkanélküliség júliusban a nyári szezonnak megfelelően alakult. „Látni ezt a betölthető állások számának viszonylag csekély növekedésén, illetve azon is, hogy hányan helyezkedtek el a nyilvántartott álláskeresők közül. A munkaügyi hivatalokból ugyanakkor azt az információt kaptuk, hogy viszonylag sok nyilvántartott személynek ígérték meg, hogy szeptemberben munkába állhatnak” – fejtette ki az államtitkár.

A nyári hónapokat követően ismét jelentősen fellendülhet a gyártás az egyes vállalatoknál is. Ondruš tájékoztatása szerint a friss diplomások közül júliusban 1000 fő helyezkedett el, mintegy 7500-an ugyanakkor továbbra is a munkaügyi hivatalok nyilvántartásában szerepelnek. „Az Eurostat adatai szerint a friss diplomások 80%-ának tavaly is csak ősszel sikerült elhelyezkednie, így azt várjuk, hogy ez idén sem lesz másként” – tette hozzá az államtitkár, aki szerint a munkaerőpiac helyzete idén kedvez a végzősöknek, több betölthető munkahely áll rendelkezésükre. A legtöbben valószínűleg szeptemberben fognak kikerülni a munkaügyi hivatalok nyilvántartásából.

Júliusban a munkáltatók már kihasználhatták a külföldiek alkalmazását elősegítő rendszer előnyeit is. A múlt hónapban 1306 külföldit alkalmaztak ilyen módon, a vendégmunkások több mint fele uniós tagállam állampolgára. A legtöbb külföldi Pozsony megyében dolgozik. Az egy hónappal korábbi adatokkal összehasonlítva a Szlovákiában dolgozó vendégmunkások száma több mint 2000 fővel nőtt.



Ondruš elmondása szerint új projekteket is előkészítenek, melyek a fiatal álláskeresők elhelyezkedését fogják segíteni.