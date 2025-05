Jövő héten újabb EP-küldöttség jön vizsgálódni Szlovákiába

Szerdán ért véget az előző EP-küldöttség szlovákiai útja, hétfőn pedig már egy újabb képviselői csoport érkezik. Ezúttal az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE)

négytagú küldöttsége vizsgálja majd a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok területén a legújabb fejleményeket.

Az EP tájékoztatása szerint a látogatást megelőzte a LIBE Bizottság Demokrácia, Jogállamiság és Alapjogok Monitoring Csoportjának (DRFMG) két közelmúltbeli ülése, amelyek kifejezetten Szlovákia helyzetére összpontosítottak.

A csoportnak ezúttal is van egy szlovák tagja: Milan Uhrík, a Republika EP-képviselője is vizsgálja majd a demokrácia helyzetét Szlovákiában. A csoport vezetője Javier Zarzalejos (EPP, ES) spanyol EP-képviselő, a LIBE Bizottság elnöke, tagja még Sophie Wilmès (Renew, BE), aki egyben a DRFMG elnöke és Daniel Freund (Greens/EFA, DE) német képviselő. Freund már jól ismeri a szlovák helyzetet, ő itt járt a hét elején is, tagja volt annak a csoportnak, amely a jogállam alapelveinek betartását, a Különleges Ügyészség megszüntetését vizsgálta, de ellenőrizték az Agrárkifizetési Ügynökség (PPA) gyanús támogatásait is.

A küldöttség találkozik a kormány, a parlament, az igazságszolgáltatás képviselőivel, az ombudsmannal, valamint más illetékes hatóságok, szervezetek és érdekelt felek képviselőivel – beleértve a média és az emberi jogok, a demokrácia védelmével foglalkozó civil szervezetek képviselőit. Az EP tájékoztatása szerint ezt a küldöttséget fogadja majd Robert Fico miniszterelnök is, pedig az előzőt Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter még „brüsszeli büntetőexpedíciónak” nevezte.