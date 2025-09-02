Jóval drágább lesz Pozsonyból Rajkára költözni, az önkormányzat milliókat kér az új lakóktól

Az utóbbi években a magyarországi Rajka egyre inkább Pozsony „külvárosává” vált, nagyon sokan költöztek a határon túlra a szlovák fővárosból. Elsősorban az alacsonyabb ingatlanárak vonzották az új lakókat, de a bejutás is gyorsabb Rajkáról Pozsony központjába, mint több más szatellit településről.

Több millió forint és elővásárlási jog az önkormányzatnak

A most elfogadott helyi rendelet értelmében azonban jelentősen megdrágul a rajkai kitelepülés.

Ingatlanvásárlás esetén 1,5 millió forint (3750 euró) betelepülési hozzájárulást kell fizetni az önkormányzatnak.

A lakcímlétesítés sem lesz ingyenes: ha az adott ingatlan tulajdonosa nem Rajkán lakik, akkor 500 ezer forintot (1250 euró), ha pedig igen, akkor 300 ezer forintot (750 euró) kell befizetnie. Ez utóbbi két összeg kiváltható ugyanilyen értékű közérdekű kötelezettségvállalással.

A Rajkára való betelepülés további feltételei között szerepel a büntetlen előélet, valamint az is, hogy aki korábban külföldi lakóhellyel rendelkezett, annak azt 60 napon belül meg kell azt szüntetnie.

Ez főleg azoknak a pozsonyi vagy más szlovákiai településen lakóknak jelenthet gondot, akik meg akarják hagyni a pozsonyi lakcímüket, hogy ott szavazhassanak az önkormányzati választásokon, vagy esetleg kedvezményesen parkoljanak a városban.

A rendelet elővásárlási jogot is biztosít a törvényben meghatározott sorrend szerint: elsőként az önkormányzat élhet vele, majd a szomszédos telek tulajdonosa, illetve a már Rajkán ingatlannal rendelkező személyek. Az önkormányzat döntését egyedi eljárásban hozza meg, ami személyes meghallgatással is járhat.