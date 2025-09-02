Október 1-jétől Rajkán sem lehet már teljesen szabadon ingatlant vásárolni és lakcímet létesíteni, írja a 24.hu. A település önkormányzata a helyi önazonosság védelméről szóló törvényre hivatkozva új szabályokat fogadott el, a település „kialakult karakterének megőrzése” és a „nem kívánt társadalmi fejlődés” megakadályozása érdekében. Ráadásul meg kellene szüntetni a pozsonyi lakhelyet is.
Jóval drágább lesz Pozsonyból Rajkára költözni, az önkormányzat milliókat kér az új lakóktól
Az utóbbi években a magyarországi Rajka egyre inkább Pozsony „külvárosává” vált, nagyon sokan költöztek a határon túlra a szlovák fővárosból. Elsősorban az alacsonyabb ingatlanárak vonzották az új lakókat, de a bejutás is gyorsabb Rajkáról Pozsony központjába, mint több más szatellit településről.
Több millió forint és elővásárlási jog az önkormányzatnak
A most elfogadott helyi rendelet értelmében azonban jelentősen megdrágul a rajkai kitelepülés.
Ingatlanvásárlás esetén 1,5 millió forint (3750 euró) betelepülési hozzájárulást kell fizetni az önkormányzatnak.
A lakcímlétesítés sem lesz ingyenes: ha az adott ingatlan tulajdonosa nem Rajkán lakik, akkor 500 ezer forintot (1250 euró), ha pedig igen, akkor 300 ezer forintot (750 euró) kell befizetnie. Ez utóbbi két összeg kiváltható ugyanilyen értékű közérdekű kötelezettségvállalással.
A Rajkára való betelepülés további feltételei között szerepel a büntetlen előélet, valamint az is, hogy aki korábban külföldi lakóhellyel rendelkezett, annak azt 60 napon belül meg kell azt szüntetnie.
Ez főleg azoknak a pozsonyi vagy más szlovákiai településen lakóknak jelenthet gondot, akik meg akarják hagyni a pozsonyi lakcímüket, hogy ott szavazhassanak az önkormányzati választásokon, vagy esetleg kedvezményesen parkoljanak a városban.
A rendelet elővásárlási jogot is biztosít a törvényben meghatározott sorrend szerint: elsőként az önkormányzat élhet vele, majd a szomszédos telek tulajdonosa, illetve a már Rajkán ingatlannal rendelkező személyek. Az önkormányzat döntését egyedi eljárásban hozza meg, ami személyes meghallgatással is járhat.
Ugrásszerűen nőtt a lakosságszám
Rajka az utóbbi években különösen gyors nőtt, a lakosság 70–80 százaléka ma már szlovák nemzetiségű a betelepülőknek köszönhetően. Sokan ugyan nem jelentkeztek be új otthonukba egészen 2020-ig. Ez változott meg a covid-hullám, majd az azt követő határszigorítások után, hisz az ingázók szlovákiai munkahelyükig és vissza csak itteni lakcímkártyával tudtak szabadon mozogni.
Így aztán papíron 2020-ban ott volt egész Magyarországon a legnagyobb arányú lakosságszám-növekedés: a magyar Belügyminisztérium adatai szerint 3868-ról 6111-ra nőtt a lélekszám.
A település a törvény adta lehetőségekkel élve most próbálja fékezni a tömeges, spekulatív ingatlanvásárlásokat. Magyarországon egy tavasszal elfogadott, sokak által vitatott törvénymódosítás ad lehetőséget a településeknek, hogy korlátozzák a betelepülőket helyi rendelettel. Az önkormányzatok sokféle feltételt találtak ki, Sátoraljaújhelyen például többek között kell a magyar nyelvtudás, máshol legalább egyéves munkaviszony, vállalkozói státusz vagy tanulói jogviszony kel, de van, ahol középfokú végzettség a betelepülés feltétele.
