Jól fizető állást kínálnak egyes cégek, munkába lépésért 20 ezer eurós bónuszt kaphat

Ismertetjük a részleteket.

Egyes vállalatok több ezer eurós munkába lépési bónuszt kínálnak leendő dolgozóiknak pusztán ösztönzés gyanánt – derült ki a Refresher cikkéből.

A munkaerőpiacon hónapok óta folyik a harc az alkalmazottakért: a cégek álláshirdetésekben versengenek egymással, a középpontban természetesen a különféle juttatások és pótlékok állnak.

A legvonzóbb bónuszokat elsősorban az egészségügyi szektorban kínálják, de azok is jól járhatnak, akik a közlekedés vagy a feldolgozó- és gyártóipar területén terveznek elhelyezkedni.

Az alábbi listán megtekintheti a legérdekesebb ajánlatokat, amelyekhez az érintett cégek több ezer eurós belépési bónuszt nyújtanak:

Refresher

