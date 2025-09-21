Ismertetjük a részleteket.
Jól fizető állást kínálnak egyes cégek, munkába lépésért 20 ezer eurós bónuszt kaphat
Egyes vállalatok több ezer eurós munkába lépési bónuszt kínálnak leendő dolgozóiknak pusztán ösztönzés gyanánt – derült ki a Refresher cikkéből.
A munkaerőpiacon hónapok óta folyik a harc az alkalmazottakért: a cégek álláshirdetésekben versengenek egymással, a középpontban természetesen a különféle juttatások és pótlékok állnak.
A legvonzóbb bónuszokat elsősorban az egészségügyi szektorban kínálják, de azok is jól járhatnak, akik a közlekedés vagy a feldolgozó- és gyártóipar területén terveznek elhelyezkedni.
Az alábbi listán megtekintheti a legérdekesebb ajánlatokat, amelyekhez az érintett cégek több ezer eurós belépési bónuszt nyújtanak:
