A gazdák szerint Szlovákia önellátása nincs veszélyben
Jó volt az idei termés, mégis az élelmiszerek drágulásától félnek a termelők
A Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szerint a gabonafélék hozama idén meghaladja az ötéves átlagot, így nem kell tartani attól, hogy Szlovákia ne maradna önellátó. Az élelmiszerek drágulását az időjárás helyett a kormány intézkedései hozhatják el.
Jana Holéciová, a szervezet szóvivője szerint a gabonafélék és a repce termése is jobb az ötéves átlagoknál, egyben a tavalyi aratásnál is jobb eredményekre számítanak a gazdák – ami azt jelentheti, hogy a termés egy részét külföldi piacokon értékesíthetik.
Jobb termésből jó kenyér
Az őszi és tavaszi búza hektáronkénti termése 13 százalékkal haladta meg a tavalyi értékeket, az árpa termésátlaga pedig 26 százalékkal növekedett. Az idei aratási időszak ugyanakkor tovább tartott, mint az előző évben – a déli járásokban két hetes csúszást regisztráltak és maga az aratás is időigényesebbnek bizonyult.
Andrej Gajdoš, a szervezet elnöke szerint a betakarításra különösen nagy hatással volt a hideg május, a különösen száraz június, valamint az ezt követő esős, jégverésekkel is tarkított július.
„Azok a gazdák, akik még a nyári esők előtt be tudták takarítani a termést, jól jártak. Akik azonban nem voltak ennyire szerencsések, rosszabb minőségű termést kaptak – például Liptóban egy gazda sincs, aki az élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas gabonát tudott volna aratni, az ottani mezők termése állateledelként végzi” –
mutatott rá Gajdoš. Elmondása szerint azok a gazdák, akik még az aratás előtt el tudták adni a termékeiket, különösen jól jártak, mivel az árak időközben csökkentek.
Az SPPK szerint a jó aratás miatt a malmok és pékségek ellátása biztosított, valószínűleg nem Magyarországról, Csehországról, vagy más külföldi piacokról kell beszerezni a gabonát. Milan Lapšanský, a Szlovákiai Pékségek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetségének (SZPCC) igazgatótanácsának elnöke úgy véli, több tízezer tonnányi liszt áll majd rendelkezésre. A tisztviselő ugyanakkor nyugtalan is, mivel úgy látja, hogy a külföldi üzletláncok a helyi kínálat ellenére is Belgiumból vagy Németországból szerzik be a pékáru egy részét – a behozatali mutatók pedig hét százalékkal emelkedtek.
Adóemeléstől tartva
Bár a jó termés részben megkönnyíti a pékségek helyzetét, a bő kínálat nem feltétlenül jelenti azt, hogy olcsóbb lesz a pékáru az üzletekben. Az érintett szervezetek elsősorban a kormány gazdasági konszolidációs intézkedéseitől tartanak. Az elmúlt napokban több szervezet is aggályait fejezte ki az élelmiszerekre és italokra érvényes áfakulcs esetleges emelése kapcsán.
Hétfőn a Szlovák Élelmiszeripari Kamara (PKS) jelentetett meg egy állásfoglalást, a szervezet szerint az adóemelés veszélybe sodorná a szlovákiai élelmiszeripart, amely már így is küzd a tranzakciós adó által okozott töbletterhekkel. Az áfaemelés a szervezet szerint az egész élelmezési láncra negatívan hatna, a termelőktől és a feldolgozóktól kezdve a fogyasztókig minden szereplő megérezné a drágulást és a többletkiadásokat.
„Elképzelhetetlen, hogy az állam egyrészt az olcsó élelmiszerekről beszél, másrészt pedig olyan intézkedéseket vezet be, amelyek hatására drágulnak az élelmiszerek” – áll a szervezet állásfoglalásában. A PKS többek között rámutatott, hogy a cukros üdítőitalokra vonatkozó járulékok emelése után a termékek árai 35 százalékkal nőttek, a kereslet pedig több, mint a tizedével csökkent.
