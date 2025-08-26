Jó volt az idei termés, mégis az élelmiszerek drágulásától félnek a termelők

Jana Holéciová, a szervezet szóvivője szerint a gabonafélék és a repce termése is jobb az ötéves átlagoknál, egyben a tavalyi aratásnál is jobb eredményekre számítanak a gazdák – ami azt jelentheti, hogy a termés egy részét külföldi piacokon értékesíthetik.

Jobb termésből jó kenyér

Az őszi és tavaszi búza hektáronkénti termése 13 százalékkal haladta meg a tavalyi értékeket, az árpa termésátlaga pedig 26 százalékkal növekedett. Az idei aratási időszak ugyanakkor tovább tartott, mint az előző évben – a déli járásokban két hetes csúszást regisztráltak és maga az aratás is időigényesebbnek bizonyult.

Andrej Gajdoš, a szervezet elnöke szerint a betakarításra különösen nagy hatással volt a hideg május, a különösen száraz június, valamint az ezt követő esős, jégverésekkel is tarkított július.

„Azok a gazdák, akik még a nyári esők előtt be tudták takarítani a termést, jól jártak. Akik azonban nem voltak ennyire szerencsések, rosszabb minőségű termést kaptak – például Liptóban egy gazda sincs, aki az élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas gabonát tudott volna aratni, az ottani mezők termése állateledelként végzi” –

mutatott rá Gajdoš. Elmondása szerint azok a gazdák, akik még az aratás előtt el tudták adni a termékeiket, különösen jól jártak, mivel az árak időközben csökkentek.

Az SPPK szerint a jó aratás miatt a malmok és pékségek ellátása biztosított, valószínűleg nem Magyarországról, Csehországról, vagy más külföldi piacokról kell beszerezni a gabonát. Milan Lapšanský, a Szlovákiai Pékségek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetségének (SZPCC) igazgatótanácsának elnöke úgy véli, több tízezer tonnányi liszt áll majd rendelkezésre. A tisztviselő ugyanakkor nyugtalan is, mivel úgy látja, hogy a külföldi üzletláncok a helyi kínálat ellenére is Belgiumból vagy Németországból szerzik be a pékáru egy részét – a behozatali mutatók pedig hét százalékkal emelkedtek.