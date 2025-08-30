Közélet

Jó hírt kaptak azok, akik házat vagy lakást szeretnének vásárolni

lakáspiac

George Becker fotója a Pexels oldaláról 

Erre még a szakemberek sem számítottak.

Bár a házak és lakások árainak növekedése a 2025-ös esztendő második negyedévében kétszámjegyű maradt, minimális szinten csökkent – derült ki a Statisztikai Hivatal (ŠÚ) által ismertetett legfrissebb adatokból.

Az eredmények azt mutatják, hogy az emelkedés 11,3%-osnak bizonyult, és az új, valamint a régebbi ingatlanok egyaránt gyors ütemben drágultak. Fontos megjegyezni, hogy a Statisztikai Hivatal más adatokkal dolgozik, mint a Szlovák Nemzeti Bank (NBS), amely a hirdetésekben szereplő árakat veszi alapul.

A legtöbb kerületben bőven 10% feletti áremelkedést regisztráltak, Pozsony megyében 14,3%-osat.

Az első negyedévben a házak és a lakások átlagosan 12,2%-kal drágultak országszerte, ami akkor hároméves csúcsnak számított.

