Jelentős korlátozásokra számíthatnak az utasok – új üzemmódban a Nivy

Az intézkedések keretében a leszállóhelyek száma a korábbi 8-ról 2-re, míg a felszállóhelyek száma 36-ról 19-re redukálódik, 92-ről 29-re csökken a buszparkolóhelyek száma, mindezek mellett lerövidül a buszok beállási ideje is az egyes platformokhoz: csupán nyolc perccel indulás előtt érkezhetnek a megadott helyükre. Az új üzemmód következtében megváltozhat az egyes buszok indulási helye és ideiglenes átterelésekre is sor kerülhet.

Az említett változások annak tudhatók be, hogy a buszpályaudvar üzemeltetője, a Slovak Lines társaság, a közlekedési vállalatok által használt terület egy részét új kereskedelmi tér kialakítására fogja felhasználni.

Peter Stach, az Arriva társaság szóvivője szerint ezek az intézkedések üzemeltetési korlátozásokat fognak eredményezni, és kényelmetlenebbé teszik az utazást.

„Nagyon sajnáljuk, hogy az utasoknak viselniük kell ennek a döntésnek a következményeit, és türelmüket kérjük”

– tette hozzá a szóvivő.

Az üzemeltető azt tanácsolja az utasoknak, hogy érkezzenek időben a buszpályaudvarra, legyenek felkészülve az esetleges változásokra és kövessék az aktuális információkat a felszállóhelyekről és a platformokról, továbbá készüljenek fel az esetleges leszállóhely-változásokra és arra, hogy bármikor módosulhat az egyes járatok indulási helye, azaz a peron száma.