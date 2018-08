Javul a vállalkozói környezet

A vállalkozók pozitívan fogadták a szlovák kormány gazdasági bűnözés visszaszorítása érdekében hozott intézkedéseit és a politikai közeg stabilizálódását – derül ki a Szlovák Vállalkozói Szövetség (PAS) legfrissebb felméréséből. A legtöbb gond továbbra is a bíróságokkal van.

A vállalkozói környezet PAS által kidolgozott indexe az idei első negyedévben még csaknem 3,5 százalékkal romlott, a második negyedévre azonban a visszaesés üteme 2,5 százalékra enyhült. A második negyedéves 2,5 százalékos romlás elsősorban a bíróságok működésével és a jogérvényesítéssel kapcsolatos, évtizedek óta fennálló problémákkal magyarázható, ráadásul egyre több fejfájást okoz a cégeknek az akut munkaerőhiány is. A politikai rendszer működőképességének a megítélése ugyanakkor az elmúlt negyedévben csaknem 6 százalékkal javult, és 5 százalékos javulást mértek a szlovák kormány gazdasági bűnözés visszaszorítása érdekében hozott intézkedéseivel kapcsolatban is. „A felmérésünk szerint a szlovákiai vállalkozók pozitívan fogadták, hogy a kormánynak sikerült felülkerekednie a Ján Kuciak oknyomozó újságíró és menyasszonya meggyilkolását követő súlyos belpolitikai válságon, és azt is, hogy az érintettek vállalták a politikai felelősséget a válság kirobbanásáért” – nyilatkozta Peter Serina, a Szlovák Vállalkozói Szövetség ügyvezető igazgatója. Szerinte sokat nyom a latban az is, hogy a második negyedévben a rendőrség több áfacsalót is lefülelt, és az ügyészség is aktívabban lépett fel a gazdasági bűnözésselszemben.

A vállalkozók a második negyedév legvitatottabb jogszabály-módosításának azt a pénzügyminisztérium által kidolgozott javaslatot tartják, amely szerint a vagyonbiztosításokra kivetett eddigi 8 százalékos járulékot jövő januártól ugyanekkora adóval váltják fel. A PAS szerint emiatt a biztosítások drágulására számíthatunk, a jelenleg fizetett 8 százalékos járulék ugyanis csak a 2017. január 1- je után megkötött biztosításokra vonatkozik, az elfogadott javaslat ugyanakkor visszamenőleges hatályú, vagyis az összes biztosítási szerződés esetében kötelezővé teszi az adófizetést. A Munkáltatók Országos Szövetségének (RÚZ) a képviselői ráadásul már korábban figyelmeztettek, hogy az új adót a vállalkozók is kénytelenek lesznek beépíteni az áraikba, amelyek így gyorsabban nőnek majd a vártnál. A lakosság így nem csupán a biztosításokért lesz kénytelen többet fizetni, hanem az áruk és szolgáltatások többségéért is. Az új jogszabályok közül a legpozitívabb fogadtatás a bürokrácia visszaszorítása érdekében hozott törvényt övezte, aminek köszönhetően egyszerűbb és olcsóbb lesz a hivatali ügyintézés. Hasonlóan jó ötletnek tartják a vállalkozók a kataszteri törvénymódosítását is, amely hatékonyabbá teszi az ingatlannyilvántartási eljárást. (mi, SITA, TASR)