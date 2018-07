Járvány a Gombaszögi Nyári Táborban

Gombaszög | Vírusos betegség ütötte fel a fejét a Gombaszögi Nyári Táborban. A hányással és hasmenéssel járó fertőzést több tucat fesztiválozó kapta el. Czímer Gábor, a nyári tábor sajtóosztályának tagja szerint a fertőzés oka a táboron kívül keresendő.

A fesztivál utolsó napját követően több résztvevő is jelezte a tábor hivatalos Facebook-oldalán, hogy jelentkeztek náluk az említett tünetek. Néhány fesztiválozó szerint az ivóvízzel lehetett probléma, mások a tábori ételek minőségére panaszkodtak.

Czímer Gábor mindkét elképzelést cáfolta. Elmondása szerint a tábor szervezői kiderítették, hogy egyrészt a betegség tünetei olyan embereknél is jelentkeznek, akik nem is jártak a táborban, másrészt pedig olyan emberek is megbetegedtek, akik ugyan jártak a táborban, de speciális étrendjük van, ezért a tábori ételből nem fogyasztottak. „Álláspontunk szerint a megbetegedések egyáltalán nem hozhatók összefüggésbe a táborban fogyasztott élelmiszerrel, hiszen nincs olyan ételszolgáltató, akinél az összes megbetegedett személy fogyasztott volna. Az ivóvizet szintén kizárhatjuk a lehetséges okok közül. A víz emberi fogyasztásra tökéletesen alkalmas, hiszen többször is megvizsgálta a Közegészségügyi Hivatal, és minden előírásnak maximálisan megfelelt. A táborban végig működött egészségügyi szolgálat, ők sem tudtak összefüggést találni az élelmiszer és a megbetegedések között. Arra gyanakszunk, hogy a betegség cseppfertőzés útján terjedhetett tovább. Az ehhez hasonló tömegrendezvényeken az ilyen megbetegedések gyakran felbukkannak, és könnyen is terjednek. A szervezők azt tanácsolják, hogy az ilyen esetek elkerülése végett a táborozóknak fokozottan kell figyelniük a higiéniai előírásokra. Arra, hogy a fesztiválozók ezeket az előírásokat hatékonyabban betarthassák, a szervezők még jobban fognak figyelni a következő rendezvényeken” – mondta lapunknak Czímer.

A megfertőződött gombaszögi táborozók az ott elfogyasztott ételre, illetve az ivóvízre gyanakszanak. A szervezők mindkét lehetőséget kategorikusan elutasítják. Ugyanakkor ellentmondásba keveredtek. Először ugyanis országos járványról beszéltek facebookos bejegyzésükben, később viszont már regionális problémaként emlegetik a fertőzést.

Néhány táborozó a fesztivál hivatalos Facebook-oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy csütörtök este a víztározót a tűzoltóság segítségével fel kellett tölteni, ezután pedig a víz elég zavarosnak tűnt. Ezzel kapcsolatban a tábor szervezői megosztottak egy bejegyzést, melyben hangsúlyozták, hogy az ivóvíztározót ivóvízzel töltötték fel. A beavatkozás felkavarta a hatalmas víztározó alján felgyülemlett évtizedes meszes üledéket, de ettől a víz szerintük még fogyasztható volt. „A félreértéseket elkerülendő néhány óráig »Nem Ivóvíz« feliratú táblákat helyeztünk ki a közkutakra, és nem ment a szóda és a kávéellátás a Restiben. Miután az ivóvíz letisztult az üledéktől, visszavontuk az óvintézkedést” – írták a szervezők a honlapon. Úgy vélik, hogy a tüneteket calicivírus okozza. A bejegyzésükhöz csatoltak egy leírást a betegség lefolyásáról, ami egy -három napig tarthat. (nar)