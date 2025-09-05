Japánba utazik vasárnap a köztársasági elnök

Közélet

Peter Pellegrini köztársasági elnök vasárnap (szeptember 7.) hivatalos látogatásra megy Japánba az Expo 2025 világkiállításon rendezett Szlovák Nemzeti Nap alkalmából. Az oszakai programja keretében részt vesz a hivatalos nyitóünnepségen – tájékoztatta a TASR-t az elnöki hivatal sajtóosztálya.

„A látogatás Tokióban kezdődik, ahol az államfő találkozik Isiba Sigeru japán miniszterelnökkel, valamint a Keidanren japán vállalkozói szövetség képviselőivel. A találkozások során lehetőségük lesz tárgyalni a két ország közti együttműködés megerősítéséről, főleg a beruházások, fejlesztések és új technológiák terén” – pontosított a hivatal.

Külföldi útja során az államfő Hirosimába is elutazik, ahol találkozik a prefektúra kormányzójával és megtekinti az Atombomba-dómot. „Az államfő koszorút helyez el a Béke-emlékműnél, találkozik a város polgármesterével és meglátogatja a hirosimai Béke Emlékmúzeumot is” – tette hozzá az elnöki hivatal.

