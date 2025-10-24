Ján Ferenčák egyedüli koalíciós képviselőként nem szavazott tegnap a parlamentben
Ján Ferenčák a jövő héten ismét tárgyal Matúš Šutaj Eštokkal
Ján Ferenčák, a Hlas parlamenti képviselője szerdán találkozott Matúš Šutaj Eštokkal, a párt elnökével, de elmondása szerint nem volt elég idejük, ezért a jövő héten folytatják a megbeszélést. Ferenčák elképzeléseiről és pártbeli jövőjéről fognak egyeztetni – erről újságíróknak nyilatkozott a képviselő.
„Találkoztam a pártelnökkel, de elhúzódott a sajtótájékoztatója, és neki is, nekem is további programom volt. De muszáj volt már ennyi hónap után találkoznunk. Hajlandóságot mutatott a beszélgetésre, ami rendkívül pozitív”
– mondta.
„Megállapodtunk, hogy a jövő héten találunk néhány órát a beszélgetésre” – tette hozzá Ferenčák. Úgy véli, a politikáról és a Hlas irányvonaláról szóló megbeszélést nem lehet 5-10 perc alatt elintézni.
A jövő héten Šutaj Eštok és Ferenčák elképzeléseiről, továbbá a képviselő pártbeli jövőjéről fognak egyeztetni. „Vagy találkoznak az elképzeléseink és együtt megyünk tovább, vagy nem találkoznak, és a sorsra bízzuk a dolgot” – közölte a Hlas képviselője.
Ferenčák korábban bírálta a párton belüli viszonyokat, közösen Roman Malatineccel, Samuel Migaľlal és Radomír Šalitrošsal, akik már nem tagjai a Hlasnak. Ferenčák a júniusi közgyűlésen önreflexióra szólította fel a pártot.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.