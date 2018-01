Itt a gépjárműadó befizetésének ideje

A vállalkozóknak és a cégeknek pár napon belül eleget kell tenniük az adóhivatallal szembeni idei első kötelezettségüknek: január 31-éig le kell adni a gépjárműadó-bevallásokat, s eddig a dátumig az adót is be kell fizetni.

Gépjárműadót olyan autó után kell fizetni, amelyet vállalkozásra használnak. Ez akkor is érvényes, ha egy vállalkozó Ausztriában közlekedik vállalkozása céljából szlovákiai rendszámmal ellátott személygépkocsival. Ha viszont valaki Szlovákiában használ egy Csehországban bejegyzett autót, nem kell adóbevallást készítenie, s adót sem kell fizetnie.

Pár napon belül le kell adnia a kitöltött űrlapokat annak a vállalkozónak, aki a kocsihoz tartozó iratokban, a forgalmi engedélyben üzembentartóként szerepel, illetve a vállalkozása vagy a cége van üzembentartóként feltüntetve. Adóbevallást köteles kidolgozni az is, aki olyan autót használ, amely forgalmi engedélyében olyan személy szerepel üzembentartóként, aki már meghalt, vagy olyan cég, amely megszűnt vagy felszámolták. Ugyancsak kell adót fizetni, ha a vállalkozásra használt kocsi papírjaiban üzembentartóként olyan személy szerepel, aki az autót nem használja vállalkozásra. Amennyiben a vállalkozó bérbe adta a kocsit, melynek ő az üzembentartója, szintén adóbevallást kell leadnia. Ha az üzembentartó valamilyen cég szerkezeti egysége, adózónak minősül az a jogi személy, akihez ez az egység tartozik. Adózónak számít az a munkaadó is, aki alkalmazottjának téríti a költségeket, ha az alkalmazott autót használ. Feltétel azonban, hogy a kocsit egyébként nem veszik igénybe vállalkozásra.

Azok a cégek, melyek 2018 januárjától már csak elektronikus úton kommunikálhatnak az adóhivatallal, az adóbevallást is csak elektronikus formában dolgozhatják ki. A többiek is élhetnek ezzel a lehetőséggel, de ehhez előbb regisztrálniuk kell magukat az adóhivatal honlapján. Egyébként a kitöltött nyomtatványokat elküldhetik személyesen vagy postai úton is. A dokumentumot a vállalkozó állandó lakhelye vagy a jogi személy, cég székhelye szerint illetékes adóhivatalban kell benyújtani.

Azok, akik már csak elektronikusan tartják a kapcsolatot a hatósággal, január közepén kaptak egy előre kitöltött nyomtatványt. Így mintegy 130 ezer vállalkozó dolgát könnyítették meg. A dokumentum tartalmazza az adózó azonosító adatait, az adózási évet, az adóbevallás fajtáját, az adó összegét és az aktuális adókulcsot. A címzettnek csak ellenőriznie kell az adatokat, s vissza kell küldenie a hivatalnak a nyomtatványt. Ha valaki tavaly új gépjár-művet kezdett vállalkozásra használni, azt az előre kitöltött űrlap nem tartalmazhatja, az erre vonatkozó információkat pótolni kell, akárcsak azt, ha időközben megszűnt az adózási kötelezettség.

Az adó nagyságának kiszámításakor figyelembe kell venni a gépjármű korát és a környezetbarát jellegét is. Az adókulcs az egész ország területén egyforma, konkrét összege a motor űrtartalma szerint változik. Az új autók után kell a legkevesebbet fizetni: a vállalkozók 25%-kal csökkenthetik az adó nagyságát az első három évben az első bejegyzés után. A következő években 20%-kal csök-kenthető az adó nagysága egészen az autó 6 éves koráig. 6 évnél öregebb autóknál már csak 15%-kal lesz kevesebb az adó. A gépjárműadó 10%-kal növekedik a 9–13 éves autóknál, és 20%-kal nő az adó a 13 évesnél öregebb autók esetében. További adókedvezmény kapható a hibrid, elektromos, CNG- és a LNG-meg-hajtású, de csak a 9 évnél nem régebbi autókra.

Ha a gépjárművet a vállalkozás céljaira csak az év bizonyos részében használták, akkor arányosan kell kiszámolni az éves adókulcsot a napok száma szerint. Például ha a kocsi csak fél évig szolgált szolgálati célokra, akkor az előírt adónak csak a felét kell befizetni. (sza)