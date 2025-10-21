Ismét tüntetés van Pozsonyban, Gašpart menesztenék

Az ellenzéki párt nemrégiben már tartott egy hasonló megmozdulást, akkor is Pavol Gašpar, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatójának leváltását követelték a kormánytól. A két héttel ezelőtti felvonuláson a becslések szerint mintegy kétezer ember vehetett részt.

A mai demonstráció a Bársonyos forradalom teréről indult, és a tömeg egészen a parlament elé menetel.

A felvonulás kezdetén felszóltalt Alojz Hlina, az SaS képviselője is, aki szerint a demonstráció elsősorban a méltóságról, a jövőről és a biztonságról szól.

Nikita Slovák filmrendező és aktivista pedig úgy fogalmazott, ha manapság az ember bekapcsolja a televíziót, csak olyan hírekkel szembesül, hogy inkább kidobná a készüléket az ablakon. Mint mondta,

szívesebben foglalkozna inkább filmrendezéssel, de a jelenlegi politikai helyzetben a büszkesége ezt nem engedi meg.

A felvonulás miatt a fővárosban kedd délután lezárások is vannak, erről a rendőrség a Facebook-oldalán bővebben is beszámolt.