Az SaS kedd délután felvonulással egybekötött demonstrációt szervezett a fővárosban, az SIS vezetőjének távozását követelik.
Ismét tüntetés van Pozsonyban, Gašpart menesztenék
Az ellenzéki párt nemrégiben már tartott egy hasonló megmozdulást, akkor is Pavol Gašpar, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatójának leváltását követelték a kormánytól. A két héttel ezelőtti felvonuláson a becslések szerint mintegy kétezer ember vehetett részt.
A mai demonstráció a Bársonyos forradalom teréről indult, és a tömeg egészen a parlament elé menetel.
A felvonulás kezdetén felszóltalt Alojz Hlina, az SaS képviselője is, aki szerint a demonstráció elsősorban a méltóságról, a jövőről és a biztonságról szól.
Nikita Slovák filmrendező és aktivista pedig úgy fogalmazott, ha manapság az ember bekapcsolja a televíziót, csak olyan hírekkel szembesül, hogy inkább kidobná a készüléket az ablakon. Mint mondta,
szívesebben foglalkozna inkább filmrendezéssel, de a jelenlegi politikai helyzetben a büszkesége ezt nem engedi meg.
A felvonulás miatt a fővárosban kedd délután lezárások is vannak, erről a rendőrség a Facebook-oldalán bővebben is beszámolt.
Pavol Gašparra az utóbbi hetekben kifejezetten nagy nyomás nehezedik: az autóbalesetének körülményeit még mindig nem sikerült tisztázni, ráadásul nemrégiben plágiumbotrányba is keveredett.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.