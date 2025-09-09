Közélet

Ismét működnek az elektronikus egészségügyi szolgáltatások

mobiltelefon k
Shutterstock-felvétel
tasr
TASR

A Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NZCI) tájékoztatása szerint a hétfői üzemzavart megszüntették és már ismét működnek az elektronikus egészségügyi szolgáltatások (ezdravie).

„A kiesést egy régebbi hardver meghibásodása okozta, nem történt emberi mulasztás, sem kibertámadás” – tájékoztatta a TASR-t Alena Krčová, az NZCI kommunikációs osztályának munkatársa. Leszögezte, hogy nem szivárogtak ki személyes adatok.

Az NCZI elnézést kért a bonyodalmakért, és megköszönte az orvosok és páciensek türelmét.

egészségügy
ePN
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?