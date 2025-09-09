A Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NZCI) tájékoztatása szerint a hétfői üzemzavart megszüntették és már ismét működnek az elektronikus egészségügyi szolgáltatások (ezdravie).
Ismét működnek az elektronikus egészségügyi szolgáltatások
„A kiesést egy régebbi hardver meghibásodása okozta, nem történt emberi mulasztás, sem kibertámadás” – tájékoztatta a TASR-t Alena Krčová, az NZCI kommunikációs osztályának munkatársa. Leszögezte, hogy nem szivárogtak ki személyes adatok.
Az NCZI elnézést kért a bonyodalmakért, és megköszönte az orvosok és páciensek türelmét.
