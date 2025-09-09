Ismét működnek az elektronikus egészségügyi szolgáltatások

„A kiesést egy régebbi hardver meghibásodása okozta, nem történt emberi mulasztás, sem kibertámadás” – tájékoztatta a TASR-t Alena Krčová, az NZCI kommunikációs osztályának munkatársa. Leszögezte, hogy nem szivárogtak ki személyes adatok.

Az NCZI elnézést kért a bonyodalmakért, és megköszönte az orvosok és páciensek türelmét.