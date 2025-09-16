Közélet

Ismét gyanús küldemény érkezett a parlamentbe

parlament kk
TASR-felvétel
tasr
TASR

Kedden ismét gyanús küldemény érkezett a parlamentbe, ezért riasztani kellett a rendőrséget – erősítette meg Katarína Bartošová, a pozsonyi kerületi rendőrség szóvivője.

„A Pozsony I járási rendőrkapitányság rendőreit 8.30-kor riasztották a parlamentbe, mivel gyanús küldeményre bukkantak a parlament iktatójában” – tette hozzá Bartošová.

A rendőrök és a tűzoltók elvégezték a szükséges műveleteket és rögzítették a helyszínt. Az esettel a Pozsony I járási rendőrség illetékes osztálya foglalkozik a továbbiakban.

A múlt héten szintén gyanús postai küldemény miatt volt riasztás a parlamentben, a címzett Richard Glück, a Smer képviselője volt. Annyit árult el, hogy a feladót nem ismeri, további részleteket nem közölt.

parlament
gyanús küldemény
rendőrség
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

