Ismét gyanús küldemény érkezett a parlamentbe

„A Pozsony I járási rendőrkapitányság rendőreit 8.30-kor riasztották a parlamentbe, mivel gyanús küldeményre bukkantak a parlament iktatójában” – tette hozzá Bartošová.

A rendőrök és a tűzoltók elvégezték a szükséges műveleteket és rögzítették a helyszínt. Az esettel a Pozsony I járási rendőrség illetékes osztálya foglalkozik a továbbiakban.

A múlt héten szintén gyanús postai küldemény miatt volt riasztás a parlamentben, a címzett Richard Glück, a Smer képviselője volt. Annyit árult el, hogy a feladót nem ismeri, további részleteket nem közölt.