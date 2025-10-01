Ismét egy durva kommentár miatt támadják a sajtót

Az ügy kapcsán rendőrségi eljárás is indult, de vélhetően nem lesz komolyabb következménye az esetnek.

Utcán dehumanizálni

Az éles fogalmazásáról ismert Schutz a váratlanul sikerrel járó Smer-féle alkotmánymódosításra reagálva írt dühös kommentárt „Tragikus háromötöd” címmel. A kritikus írásnak elsősorban az utolsó sorai keltettek felzúdulást a kormányoldalon, az újságíró ugyanis azt fejtegeti, hogy Fico negyedik kormánya ellen a „dehumanizáció” jelenti a leghatékonyabb védelmet. „Ha találkozik egy smeressel az utcán, dehumanizálja” – foglalta össze a véleményét a kassai publicista.

A napilap az elsöprően negatív reakciók hatására az internetes weboldaláról eltávolította a kérdéses szövegrészt, napokkal később pedig Balog Beáta főszerkesztő bocsánatot is kért a nyilvánosságtól. A Sme magyar nemzetiségű, hamarosan a tisztségéből távozó vezetője szerint a mondat elfogadhatatlan, hibás és nem illik a napilap nyelvezetébe és gondolatvilágába, mivel senkit sem dehumanizálhatnak.

A szóban forgó kommentár ugyanakkor felkeltette a kormánypárti politikusok és szimpatizánsok figyelmét is. Az ügy kapcsán megszólalt a rendőrség, a hatóságok tájékoztatása alapján a kerületi rendőrkapitányság uszítás gyanújával indított eljárást egy ügyben – a kapcsolódó közleményben egyébként sem Schutz, sem a napilap neve nem szerepel. A rendőrség állítja, hogy saját kezdeményezésből, nem pedig feljelentésre indított eljárást, Maroš Žilinka főügyész pedig szintén megerősítette, hogy a hatóságok foglalkozni fognak a kommentár tartalmával.

Nem előzmények nélküli

Schutz nem először vált ki hasonló indulatokat, a publicista előszeretettel fogalmaz éles hangon. Az újságíró egyik cikkéért már 2021-ben is nyilvánosan bocsánatot kellett kérnie a lapnak, akkor az érintett azt írta, hogy „az oltatlanoknak úgy kellene visítaniuk, mint disznónak a vágóhídon.” A napilap vezetése szerint ezzel is hibát követett el és el kellene kerülnie a mások megbélyegzését – ugyanakkor Schutz továbbra is a Sme alkalmazásában maradt.

A dehumanizálás témája nem először kerül elő a sajtóban és a közéletben sem, ugyanis több közíró és politikus is minősítette már az ellenfeleit szándékosan sértő módon. A jelenség kritikusai szerint az ellenfelek emberi méltóságának tagadása – jellemzően valamilyen állathoz hasonlítása – egy jelentős lépést tesz a gyűlöletkeltés és az erőszakos bűncselekmények felé.

Robert Fico miniszterelnök gyakori célpontja az újságíróknak az éles kijelentései miatt, nevezte már a sajtó alkalmazottait patkányoknak és pókoknak is.