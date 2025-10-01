A papír sokat elbír
Ismét egy durva kommentár miatt támadják a sajtót
Bocsánatkérésre kényszerült a Sme napilap az újságban megjelent, Peter Schutz publicista által írt egyik kommentár miatt. Nem először.
Az ügy kapcsán rendőrségi eljárás is indult, de vélhetően nem lesz komolyabb következménye az esetnek.
Utcán dehumanizálni
Az éles fogalmazásáról ismert Schutz a váratlanul sikerrel járó Smer-féle alkotmánymódosításra reagálva írt dühös kommentárt „Tragikus háromötöd” címmel. A kritikus írásnak elsősorban az utolsó sorai keltettek felzúdulást a kormányoldalon, az újságíró ugyanis azt fejtegeti, hogy Fico negyedik kormánya ellen a „dehumanizáció” jelenti a leghatékonyabb védelmet. „Ha találkozik egy smeressel az utcán, dehumanizálja” – foglalta össze a véleményét a kassai publicista.
A napilap az elsöprően negatív reakciók hatására az internetes weboldaláról eltávolította a kérdéses szövegrészt, napokkal később pedig Balog Beáta főszerkesztő bocsánatot is kért a nyilvánosságtól. A Sme magyar nemzetiségű, hamarosan a tisztségéből távozó vezetője szerint a mondat elfogadhatatlan, hibás és nem illik a napilap nyelvezetébe és gondolatvilágába, mivel senkit sem dehumanizálhatnak.
A szóban forgó kommentár ugyanakkor felkeltette a kormánypárti politikusok és szimpatizánsok figyelmét is. Az ügy kapcsán megszólalt a rendőrség, a hatóságok tájékoztatása alapján a kerületi rendőrkapitányság uszítás gyanújával indított eljárást egy ügyben – a kapcsolódó közleményben egyébként sem Schutz, sem a napilap neve nem szerepel. A rendőrség állítja, hogy saját kezdeményezésből, nem pedig feljelentésre indított eljárást, Maroš Žilinka főügyész pedig szintén megerősítette, hogy a hatóságok foglalkozni fognak a kommentár tartalmával.
Nem előzmények nélküli
Schutz nem először vált ki hasonló indulatokat, a publicista előszeretettel fogalmaz éles hangon. Az újságíró egyik cikkéért már 2021-ben is nyilvánosan bocsánatot kellett kérnie a lapnak, akkor az érintett azt írta, hogy „az oltatlanoknak úgy kellene visítaniuk, mint disznónak a vágóhídon.” A napilap vezetése szerint ezzel is hibát követett el és el kellene kerülnie a mások megbélyegzését – ugyanakkor Schutz továbbra is a Sme alkalmazásában maradt.
A dehumanizálás témája nem először kerül elő a sajtóban és a közéletben sem, ugyanis több közíró és politikus is minősítette már az ellenfeleit szándékosan sértő módon. A jelenség kritikusai szerint az ellenfelek emberi méltóságának tagadása – jellemzően valamilyen állathoz hasonlítása – egy jelentős lépést tesz a gyűlöletkeltés és az erőszakos bűncselekmények felé.
Robert Fico miniszterelnök gyakori célpontja az újságíróknak az éles kijelentései miatt, nevezte már a sajtó alkalmazottait patkányoknak és pókoknak is.
