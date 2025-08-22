Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke
Ipsos: A progresszívek nyernék a választást, de Matovič nélkül nem tudnának kormányt alakítani
Ha augusztusban tartották volna a választásokat, az Ipsos felmérése szerint a Progresszív Szlovákia (PS) nyert volna 22,5 százalékkal, a második helyen pedig a Smer végzett volna 20 százalékkal. Őket követte volna a Republika mozgalom 10,3 százalékos támogatottsággal, amely éppen csak megelőzte volna a 9,8 százalékot elérő Hlast.
A Szlovákia (Slovensko) mozgalom jelenleg a választók 7,5 százalékának szimpátiáját élvezi, közvetlenül mögötte az SaS áll 7,1 százalékkal. A parlamentbe bejutna még a KDH 6 százalékkal, valamint szorosan a Demokraták (Demokrati) is 5,2 százalékkal. A Magyar Szövetség a parlamenten kívül rekedne (3,6 %).
„Sem a nyári politikai szünet, sem a kétmilliárdos mentőtender ügye vagy Peter Pellegrini kampányfinanszírozásának kérdése, sem a konszolidációval kapcsolatos bizonytalanság, sem pedig a Smer állításai, miszerint Nagy-Britannia segítette a jelenlegi ellenzéket a jobb választási eredmény elérésében, nem hoztak számottevő változást sem a kormánypártok, sem az ellenzéki pártok preferenciáiban”
– írja a felmérés kapcsán a Denník N.
A parlamenti mandátumok eloszlása a következőképpen alakulna: a PS 38, a Smer 34, a Republika és a Hlas egyaránt 17-17, a Szlovákia 13, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) 12, a KDH 10, a Demokraták pedig 9 képviselőt küldhetne a parlamentbe.
Az eredmények azt jelentenék, hogy a PS-nek a kormányzáshoz továbbra is szüksége lenne Igor Matovič mozgalmára, míg a Smer pusztán a Hlas-szal és a Republikával nem tudna többséget összehozni.
A PS, Szlovákia, SaS, KDH és Demokraták koalíciója együtt 82 mandátummal rendelkezne, míg a Smer, Hlas és Republika a fennmaradó 68 parlamenti széket szerezné meg. Más koalíciós felállások is elképzelhetők lennének, de több ellenzéki párt elutasítja az együttműködést a Smerrel, a Hlas-szal vagy a Republikával.
A felmérés szerint a választási részvétel mindössze 62 százalékos lenne a júniusi 65 százalékkal szemben.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.