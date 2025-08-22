Ipsos: A progresszívek nyernék a választást, de Matovič nélkül nem tudnának kormányt alakítani

A parlamenti mandátumok eloszlása a következőképpen alakulna: a PS 38, a Smer 34, a Republika és a Hlas egyaránt 17-17, a Szlovákia 13, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) 12, a KDH 10, a Demokraták pedig 9 képviselőt küldhetne a parlamentbe.

Az eredmények azt jelentenék, hogy a PS-nek a kormányzáshoz továbbra is szüksége lenne Igor Matovič mozgalmára, míg a Smer pusztán a Hlas-szal és a Republikával nem tudna többséget összehozni.

A PS, Szlovákia, SaS, KDH és Demokraták koalíciója együtt 82 mandátummal rendelkezne, míg a Smer, Hlas és Republika a fennmaradó 68 parlamenti széket szerezné meg. Más koalíciós felállások is elképzelhetők lennének, de több ellenzéki párt elutasítja az együttműködést a Smerrel, a Hlas-szal vagy a Republikával.

A felmérés szerint a választási részvétel mindössze 62 százalékos lenne a júniusi 65 százalékkal szemben.