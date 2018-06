Indul a menekültekről szóló uniós csúcs

Pozsony | Szlovákia továbbra is határozottan elutasítja a menekültek unión belüli szétosztására kidolgozott kötelező kvótarendszert – tájékoztatta Peter Pellegrini (Smer) kormányfő a parlament külügyi bizottságát. Ma kezdődik Brüsszelben az a kétnapos uniós csúcstalálkozó, melynek fő témája a migráció lesz.

Pellegrini elmondása szerint nem valószínű, hogy a tárgyalások során sikerül megoldást találni a menekültpolitika fő problémáira, mivel egyes országok álláspontja rendkívül különböző. Hangsúlyozta, hogy csak olyan reformot tart elfogadhatónak, amely konszenzus alapján született, tehát kizárta a többségi alapú szavazás lehetőségét. „A vélemények nagyon eltérőek. Szlovákia nem hátrál meg, ha a dublini egyezmény reformterve tartalmazni fogja a kvóták mechanizmusát, csak akkor fogadjuk el, ha a menekültek befogadása önkéntes alapon lesz érvényesíthető, nem pedig kötelező elven fog működni” – magyarázta Pellegrini. A kvótákkal kapcsolatban továbbá azt mondta „nem bűnhődhetünk mások hibái miatt, és engedhetünk be országunk területére idegeneket saját beleegyezésük nélkül.”

A kormányfő elítélte azokat a szankciókat is, melyek azon országokat sújtanák, amelyek nem teljesítik a kvótákat. Szlovákia támogatja az embercsempészek elleni harcot, a migráció elsődleges okainak megoldását és a külső határok hatékony védelmét. Pellegrini szükségesnek tartja a menekültkérdésben fontos szerepet játszó ügynökségek munkájának megsegítését, például további eszközök biztosítását az uniós határvédelmi ügynökségnek, a Frontexnek. Pellegrini szerint az ország készen áll technikai és anyagi támogatást nyújtani a határvédelem biztosításához. A csúcstalálkozó kimenetele Angela Merkel német kancellár szerint is kérdéses, mivel szerinte egyetlen találkozón nem lehet megegyezni az egységes európai menekültpolitikában. A német és a francia javaslat továbbra is a szolidaritás és a felelősség elvén működő rendszert szorgalmaz. Ezzel azonban nem ért egyet az olasz kormány, mivel éppen az ő területükön regisztrált először a legtöbb menekült, és a szabályok értelmében a menekültekért való felelősség azt az országot terheli, ahol először átlépték az unió határát. Spanyolország az olaszokkal ellentétben támogatja az unión belül létrehozott regisztrációs központok létesítését. Ausztria és a visegrádi négyek úgy vélik, a regisztrációnak az EU-n kívül, a legközelebbi biztonságos országban kel megtörténnie.

A tagállamok egyetértenek a külső határok megerősítésében, az afrikai országok támogatásában, hogy azok hozzájáruljanak a külső regisztrációs központok fenntartásához. Ez azonban számos gyakorlati, jogi és politikai akadályba ütközik, ezért további kihívásokra kell számítani. (ba, SITA, The Guardian)