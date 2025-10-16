„Így nem!” – Több mint 120 ezren tiltakoztak Drucker oktatási reformja ellen

Daniel Masarovič, a Katolikus Iskolák Szövetségének korábbi elnöke hozzátette: az egyházi és magániskolák a gyenge állami támogatás ellenére is bizonyították, hogy képesek reagálni a modern oktatás kihívásaira.

A tiltakozók között volt Jana Michalíčková, a Szent Mihály Akadémia alapítója is, aki szerint a miniszternek meg kellene hallgatnia azokat, akik a „rendszer alján” dolgoznak. „Mi, akik a gyakorlatban dolgozunk, ezerszer meg tudnánk mondani, honnan lehetne pénzt megtakarítani az oktatásban, és hogyan lehetne minőséget teremteni – de ehhez meg kell hallgatni minket” – mondta.

Az ellenzék sem ért egyet Druckerrel

A tiltakozást ellenzéki pártok – köztük a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH), a Szlovákia Mozgalom, a Za ľudí és a Keresztény Unió – is támogatták.

A KDH a csütörtöki sajtótájékoztatóján arra figyelmeztetett, hogy az oktatási minisztérium által előkészített törvényjavaslatok diszkriminálhatják az egyházi és magániskolákat. A párt képviselői szerint az állam ellenőrzést akar gyakorolni ezen intézmények felett is.

A sajtótájékoztatón bírálták továbbá az oktatási miniszter azon javaslatát, amely szerint 20 százalékkal csökkenne a normatív támogatás azoknak az egyházi és magániskoláknak, amelyek nem regisztrálnak „a nevelés és oktatás nyilvános szolgáltatójaként”.

A KDH arra buzdított, hogy aki tud, vegyen részt délután a parlament előtti tüntetésen.

A törvényjavaslatokat Veronika Remišová, a Za ľudí párt elnöke is bírálta. „Drucker miniszter emlékművet akar maga után hagyni »iskolareform« néven. Csakhogy minden reform célja az kellene legyen, hogy javulást hozzon. A törvény, amelyet a miniszter a parlament elé terjesztett, inkább a nevelés szabadságának sírköve lesz” – mondta csütörtökön Remišová.

Szerinte a javaslatok elfogadása több egyházi és magániskola megszűnéséhez vezethet, valamint korlátozza a szülők iskolaválasztási szabadságát. Remišová és Michal Šipoš parlamenti képviselő (Szlovákia Mozgalom – Za ľudí) szintén a tüntetésen való részvételre buzdítottak.

Druckerék védekezése

Az oktatási minisztérium szerint a javasolt változások nem korlátozzák a szülőket, sem az iskolafenntartókat vagy a pedagógusokat. A tárca szerint a javaslatok fő célja, hogy minden gyermek számára egyenlő hozzáférést biztosítsanak a minőségi oktatáshoz. Hangsúlyozták továbbá, hogy az új iskolakörzetek rendszerének célja a szegregáció és az elit iskolák kialakulásának megakadályozása.

A minisztérium szerint

az állam feladata, hogy minden gyermek számára elérhető és minőségi óvodai, illetve alapfokú oktatási hálózatot tartson fenn, és ebben minden, közpénzből finanszírozott iskola – legyen az állami, magán vagy egyházi – egyenlő szerepet vállaljon.

Háttér

2025. szeptember 23-án a parlament második olvasatba juttatta Tomáš Drucker iskolareformmal kapcsolatos javaslatait. A reformcsomag összesen 7 törvény módosításának javaslatát tartalmazza.

A javaslatok között szerepel például a kötelező óvodalátogatás hároméves kortól vagy a kötelező matematikaérettségi, illetve az is, hogy az egyes magán- és egyházi iskolák pedig kevesebb pénzt kaphatnak, ha nem teljesítik az új feltételeket.