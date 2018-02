Így igényelhetnek hitelt a pedagógusok

Pozsony | Alig egy hét áll még a pedagógusok rendelkezésére, hogy benyújtsák hiteligényüket a Művelődéstámogató Alaphoz. Újdonság, hogy év elején is lehet kölcsönért folyamodni. Korábban csak évente egyszer, szeptember végéig lehetett próbálkozni, idén azonban már három határidő közül lehet választani. Az első február 28.

A Művelődéstámogató Alap (FNPV) főiskolai hallgatóknak és pedagógusoknak nyújt hitelt, és főleg az utóbbiak részéről rendszerint óriási az érdeklődés, a kereslet általában túlszárnyalja a kínálatot. Az FNPV által nyújtott hitelek egyik legnagyobb előnye az alacsony kamatláb, hátránya pedig az, hogy nem igényelhető egész évben bármikor. Korábban csak egyetlen határidő – szeptember 30. – létezett, és aki lekéste ezt a dátumot, egy évet kellett várnia, hogy ismét benyújthassa igényét. A pedagógusok ezt többször nehezményezték, míg végül az oktatásügyi minisztérium kidolgozta a vonatkozó törvény módosítását, mely egyebek mellett több határidőt vezetett be – most már évente háromszor lehet kölcsönért folyamodni: február 28-áig, június 30-áig és október 31-éig.

A törvénymódosítás nemcsak a határidők számát bővítette, hanem a kamatlábat is emelte. Azelőtt évente lefaragtak a kamatlábból: 2013-ban 4,1% volt, ami 2016-ra fokozatosan 0,89%-ra csökkent. Most viszont törvényből kifolyólag 3%, ami a 0,89%hoz képest ugyan nagy ugrás, viszont még mindig előnyösebb a bankok által nyújtott kamatlábaknál. A kereskedelmi pénzintézetek által kínált szabad felhasználású kölcsönök kamatlábai 6-7 %-nál kezdődnek.

Az oktatási tárca megerősítette az FNVP által nyújtott hitelek szociális jellegét is. Bővítették azoknak a szociális jellegű feltételeknek a körét, melyek alapján előnyben lehet részesíteni az igénylőket. Lehetővé vált, hogy ha valaki munkanélkülivé válik, vagyis amíg szerepel a munkaügyi hivatal nyilvántartásában, halasztást kaphat, azaz ez idő alatt nem kell törlesztenie a hitelt. Az új feltételek értelmében a kölcsönt igényelhetik azok a főiskolai pedagógusok is, akik a kérvény benyújtásának határidejéig nem töltötték be 35. életévüket.

Az FNPV-től nemcsak a pályakezdők, hanem az összes pedagógiai alkalmazott vehet fel kölcsönt, de az iskolák nem pedagógiai alkalmazottai – például a gondnok, a könyvelő, a szakácsok, a takarítónők stb. – nem jogosultak rá.

A legkisebb egyszerre igényelhető tétel 1000 euró, a legmagasabb összeg 15 ezer euró. A tapasztalatok szerint a tanárok leggyakrabban 3–5 ezer eurót kérnek. Korábban 5000 euróig nem volt szükség kezesre, ezt az összeget 3000-re csökkentették. Vagyis jelenleg 3000 euróig nem kell kezes, és szabad felhasználású hitelről van szó. Ennél magasabb összeg esetében azonban már szükség van egy kezesre, 10 ezer felett pedig a pénzt csak meghatározott célra lehet fordítani. A pedagógushitelt többször is fel lehet venni, ám egy személy számára összesen legfeljebb 30 ezer eurót hagyhatnak jóvá, a kezdő pedagógusként felvett kölcsönt ebbe nem számolják bele.

A pedagógushitel céljából 2,4 millió eurót különítettek el az állami költségvetésből, ami 100 ezerrel több, mint az előző évben. A február 28-áig benyújtott hiteligényekre 600 ezer eurót fordítanak. A júniusban benyújtott kérvényeket ugyancsak 600 ezer euróból fogják kielégíteni, s a legnagyobb összeget, 1,2 millió eurót majd ősszel osztják szét, az október 31-éig benyújtott kérelmek alapján.

Ki jogosult pedagógushitelre? A pedagógushitelt kizárólag a pedagógiai alkalmazottak vehetik fel, az igénylő lehet: tanár, tanító, mester, nevelő, pedagógiai asszisztens, külföldi lektor, sportiskola és sportosztály edzője, korrepetitor. Pályázhatnak az iskolában dolgozó szakemberek, a pszichológusok, az iskolai logopédusok, a speciális pedagógusok, a gyógypedagógusok, a szociális pedagógusok és azok a doktoranduszok is, akik nappali tagozaton tanulnak (belső doktorandusz). Az utóbbiak diákhitelt is kérhetnek, vagyis mérlegelniük kell, mi éri meg jobban, mert csak az egyik fajtára jogosultak, a kettőt nem kombinálhatják a későbbiekben sem.

7 gyakori hiba 1. Gyakran csak a nyomtatvány első oldalát adják le, nem az egész kérvényt. 2. Nem töltik ki az egész kérvényt (hiányoznak a törvény által megkövetelt adatok – születési hely, elérhetőség – főleg a kérvény 5. részét szokták üresen hagyni). 3. A kérvényről hiányzik az igénylő aláírása. 4. A nyomtatványt az igénylők átjavítják és kiegészítik (utólag beírnak adatokat, kihúznak szöveget). 5. Hiányoznak a szükséges mellékletek (főleg a munkaadótól felejtenek el igazolást kérni arról, hogy a kérvényező házastársa is pedagógiai alkalmazott). 6. A kötelező mellékleteken kívül számos fölösleges dokumentumot csatolnak a kérvényhez (különböző okleveleket, igazolások másolatát, melyek nem függnek össze a hitel jóváhagyásával, az igénylő előnyben részesítésével). 7. Rosszul tüntetik fel a kért összeget (pl. kérik a lakásfelújítás árát, feltüntetik a teljes összeget, de nem kerekítik egész százasokra). (sza)