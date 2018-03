Így hozták be az olasz maffiózók a kokaint a garnélaszállítmányokban

Ján Kuciak befejezetlen munkáját egy nemzetközi oknyomozócsapat folytatja, és egyre mélyebbre ásnak utolsó cikkének főszereplői, Antonino Vadala és Diego Roda életébe. Így derült fény Diego Roda kiváló adóhivatali kapcsolataira, és arra is, milyen szerepet játszhatott Roda veje, Antonino Vadala a ´Ndrangheta kokaincsempész hálózatában.

Diego Rodával, az olasz származású nagymihályi agrárvállalkozóval nem mindenki bánt olyan durván, mint Simon Zsolt korábbi földművelésügyi miniszter, aki állítása szerint egyszer melegebb éghajlatra küldte őt. Jaroslav Sukeľ például másfél évtizeden keresztül dolgozott, vállalkozott vele közösen, annak ellenére, hogy Diego Roda ellen többször indult vizsgálat adótrükközések miatt. Jaroslav Sukeľ felesége egyébként Lýdia Sukeľová, a varannói adóhivatal korábbi igazgatója, az ellenőrzési osztály jelenlegi vezetője.

Jó kapcsolatok

A Sme napilap infomációi szerint a pénzügyi felügyelet jelenleg is vizsgálja, felmerülhetett-e Sukeľová kapcsán összeférhetetlenség, és volt-e valami befolyása a Roda-klán cégeivel kapcsolatos adóellenőrzésekre. Rodát ugyanis ismételten vizsgálták adócsalás gyanúja miatt, és a vállalkozó állítólag húsz alkalommal is élt a tevékeny megbánás intézményével, és fizette ki az adóhátralékot, hogy elkerülje a pert. Sukeľová a napilapnak azt mondta, erről nem tudott, és sosem érdekelte.

Jaroslav Sukeľ 2000-ben alapította az Agro Košarovce nevű céget Rodával és harmadik társukkal, és 15 éven keresztül működtették közösen, később pedig továbbadták Ján Drozd mezőgazdaságban és közlekedésben érdekelt vállalkozónak. Az Agro Košarovce nem volt nagy cég, 200 ezer eurós éves forgalma volt, a homonnai járásbeli Kosárvágása (Košarovce) környéki földeken gazdálkodtak. Sukeľ egyébként községi képviselő is a faluban a Smer színeiben. A Sme kérdéseire nem nyilatkozott, nem árulta el, hogy ismerkedtek meg Rodával, és azt is tagadta, hogy beszéltek volna feleségével Roda adóproblémáiról. Hasonlóan nyilatkozott Sukeľová is, szerinte az olasz vállalkozó a házukban sem járt. Sukeľovához egyébként eddig nem kötődött semmilyen botrány, 1991 óta dolgozik az adóhivatalban, és érvényes biztonsági átvilágítása is volt, ráadásul akkor szerezte, mikor a ´Ndrangheta calabriai maffiához köthető Roda a férjével vállalkozott.

Kokain a garnélában

Egyre több dolog derül ki Roda veje, Antonino Vadala szerepéről is a ´Ndrangheta kokaincsempész-hálózatában. Vadala jelenleg is vizsgálati fogságban ül drogcsempészet és pénzmosás gyanújával. A Trend szerint az olasz ügyészségnek – melynek javaslatára európai elfogatóparancsot adtak ki Vadala és társai ellen – komoly bizonyítékai vannak arról, hogy a Tőketerebesen működő olasz vállalkozónak köze volt a csempészhálózathoz. Az ügyészség szerint ugyanis a velencei kikötőt és repteret a csempészbanda „biztonságos” helyként használta, és épp Va-dala volt az, aki szerintük a kikötői drogüzleteket bonyolította.

Vadala három ´Ndrangheta-taggal működött együtt, gyümölcsöt és garnélát hoztak be Dél-Amerikából – a szállítmánnyal együtt pedig rengeteg kokain is érkezett. A konténerekben érkező árut kisebb szállítmányokra bontották, majd továbbküldték. A szállítást román állampolgárok végezték kamionnal – de a csoport például meggyőzött egy Attilio Violi nevű férfit is, aki később 98 kiló kokainnal bukott le.

Az olasz ügyészség két 2015-ös operációt is leír, melyekben Vadala is közreműködött: előbb 50 ezer euróért vásároltak 1100 doboz dél-amerikai eredetű garnélát, később 125 ezer és 37 ezer eurót költöttek erre. Az olasz nyomozók szerint Vadala is bekapcsolódott az egyes szállítmányok finanszírozásába, méghozzá egyik szlovák cégén, a Terra Realon keresztül. A cég 2012 óta működik, 2014-ig volt Vadala tulajdonában, majd rokonaihoz, Bruno és Sebastiano Vadalához került. A vállalat eladósodott, 48 ezer eurós adóhátraléka van, emellett pedig csődeljárás alatt áll, és adóellenőrzést is folytatnak ellene. A Terra Real egyébként az egyetlen tulajdonosa az AV-Real nevű cégnek, melyről nemrégiben megírta a sajtó, hogy Vadaláék valószínűleg több százezer euró „utaztatására” használták, és a 2011-es banki tranzakciókhoz Mária Troškovának, Robert Fico kormányfő későbbi asszisztensének is köze volt. Trošková akkoriban Vadalának dolgozott, és minden bizonnyal a maffiakapcsolatokkal gyanúsított férfi barátnője volt.

Súlyos milliók

A Trend szerint egyébként az állam már 2011-ben tudott Vadala cégeinek furcsa pénzmozgásairól. 2013-ban pedig az olasz maffiaellenes hatóság, a DIA is figyelmeztette a szlovák rendőrséget, hogy Vadalának maffiakapcsolatai vannak. Ennek ellenére Vadala és apósa, Diego Roda cégei bőséges dotációt kaptak az államtól, és jó kapcsolatokat ápoltak több smeres politikussal is.

A nyilvánosságra került adatok szerint a Vadaláékhoz és Rodáékhoz köthető cégek 2004 óta összesen csaknem 66 millió euróhoz jutottak hozzá az államtól, pontosabban az Agrárkifizető Ügynökségtől. A családok földet vásároltak és béreltek, csődbe ment szövetkezeteket vásároltak fel, és ezekre kértek dotációkat összesen 22 cégen keresztül. A legjobban Diego Roda egyik homonnai, Agrokomplex nevű cége járt, 14 év alatt 11 millió euró érkezett hozzájuk. Roda 2016 óta egyébként nincs a cégben, lányára és egyik rokonára íratta át azt. A Sme gyanúja szerint egyébként 66 milliónál akár több pénzről lehet szó, ez az összeg csak az olaszok által közvetlenül irányított cégek dotációja.

A ´Ndrangheta módszerei közé tartozik, hogy legális agrárbizniszekkel fedik tevékenységüket, és az is, hogy európai pénzalapokat csapolnak hasonló módszerekkel. Vadala és Roda is tagadja, hogy köze lenne a calabriai maffiához. (Sme, Trend, fm)