Közélet

Igor Dušenka veszi át Anna Záborská helyét a parlamentben

Igor Dušenka
TASR-felvétel
tasr
TASR

Igor Dušenka jogász veszi át az elhunyt Anna Záborská képviselői mandátumát – tájékoztatott Michal Šipoš, a Szlovákia, Za ľudí, KÚ frakcióvezetője. Dušenka a szeptember 9-én kezdődő parlamenti ülésen veszi át a mandátumát.

„A pótképviselő előreláthatóan szeptember 9-én teszi le esküjét” – erősítette meg a parlamenti hivatal sajtóosztálya. Dušenka a 2023-as választáson az OĽaNO (ma Szlovákia mozgalom – a szerk. megjegyzése), Kresťanská únia, Za ľudí koalíció jelöltlistáján indult, a 4. helyről.

Anna Záborská szerdán hunyt el, 77 éves korában. A KDH-ban való sokéves munkássága után kilépett a mozgalomból és megalapította a Kresťanská únia pártot, melyet 2024-ig vezetett. 2004 és 2019 között európai parlamenti képviselő is volt.

Igor Dušenka
Anna Záborská
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?