Igor Dušenka veszi át Anna Záborská helyét a parlamentben

„A pótképviselő előreláthatóan szeptember 9-én teszi le esküjét” – erősítette meg a parlamenti hivatal sajtóosztálya. Dušenka a 2023-as választáson az OĽaNO (ma Szlovákia mozgalom – a szerk. megjegyzése), Kresťanská únia, Za ľudí koalíció jelöltlistáján indult, a 4. helyről.

Anna Záborská szerdán hunyt el, 77 éves korában. A KDH-ban való sokéves munkássága után kilépett a mozgalomból és megalapította a Kresťanská únia pártot, melyet 2024-ig vezetett. 2004 és 2019 között európai parlamenti képviselő is volt.