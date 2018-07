Idén nem várható érdemi döntés a végrehajtásokról

Pozsony | Csalódhatnak azok, akik a korábbi hírek alapján abban reménykedtek, hogy az állam egy tollvonással megszünteti a tartozásaikat, általános amnesztiát hirdetve a végrehajtásokra. Az általános amnesztiát az igazságügyi miniszter mellett az ellenzék sem tartja jó ötletnek.

A végrehajtási amnesztia ötlete tavaly májusban merült fel a kormánypártok részéről, amit azzal indokoltak, hogy nagyjából 3,74 millió végrehajtási ügy fekszik a bíróságokon, és rendkívüli módon leterheli a rendszert. A végrehajtások ráadásul a munkaerőpiacot is érintik, az eladósodás miatt ugyanis mintegy 40–70 ezer embernek nem éri meg legálisan munkát vállalni, fizetésüket ugyanis elvenné a végrehajtó. Az amnesztia felvetése óta azonban alig történt valami az ügyben, az új igazságügyi miniszter, Gál Gábor lapunknak már korábban elismerte, hogy a teljes körű amnesztiát nem tartja jó megoldásnak. Gál szerint a járható út az lenne, ha az öt évnél tovább húzódó végrehajtásokat törvényi úton leállítanák, és ha valaki ezeket folytatni szeretné, az illeték kifizetésével megtehetné azokban az esetekben, amelyekben még van értelme. „A végrehajtási amnesztia jogi szempontból problémás lenne, ezért inkább az öt évnél régebben tartó végrehajtások leállítására koncentrálunk” – mondta a napokban a TA3 hírtelevíziónak Gál.

Az ellenzéki SaS is hasonló véleményen van. „A teljes körű amnesztia igazságtalan lenne azokkal szemben, akik becsületesen fizetik a tartozásaikat. Emellett mi lenne a garancia arra, hogy az amnesztiában részesülők legközelebb időben fizetnék a tartozásaikat” – mondta Richard Sulík, az SaS elnöke, bár azzal ő is egyetért, hogy a végrehajtási eljárások számát csökkenteni kell.

Alojz Baránik, az SaS igazságügyi szakértője elmondta, ennek érdekében már szeptemberben több olyan javaslatot is beterjesztenek, amelyekkel csökkenteni lehetne a végrehajtási eljárások számát, teljes amnesztia nélkül. Ilyen például a végrehajtási eljárások összevonása azokban az esetekben, amelyekben ugyanaz a két fél szerepel. Emellett 50 ezernél több olyan személy van, aki ellen legalább tíz végrehajtási eljárás zajlik.

Jelenleg nagyjából 960 ezer természetes személy és 59 ezer jogi személy ellen folyik végrehajtási eljárás Szlovákiában. 450 ezer emberrel szemben kettő vagy több, 134 ezerrel szemben hat vagy több, 50 ezerrel szemben pedig tíz vagy ennél is több végrehajtási eljárás folyik. Az SaS a végrehajtási eljárások számának csökkentése érdekében egyszerűsítené a magáncsőddel kapcsolatos szabályokat is. Míg az SaS már a parlament szeptemberi ülésén foglalkozna a végrehajtásokkal, Gál Gábor lapunknak korábban elismerte, hogy idén még biztosan nem készül el az ezzel kapcsolatos szabályozás. Peter Kažimír pénzügyminiszterrel egyelőre csak abban egyeztek meg, hogy a jövő évi költségvetésben keresnek majd pénzügyi keretet a megoldásra. Ez utóbbi azért fontos, mert ha leállítanák az öt évnél öregebb végrehajtási eljárásokat, az nagyjából 790 ezer eljárást érintene, miközben az államnak ki kellene fizetnie a végrehajtók költségeit, ami nagyjából 40 millió euró körül mozogna. „Az állam így is jobban járna, hiszen ha fennmarad a jelenlegi rendszer, az a jövőben még nagyobb anyagi terhet róhat az államra” – mondta Miroslav Paller, a Szlovák Végrehajtói Kamara elnöke. (TASR, SITA, mi)