A parlament az idei évben eddig 67 törvényt hagyott jóvá, amelyek közül 18-at gyorsított törvényalkotási eljárásban fogadtak el – derül ki a parlament honlapján közzétett statisztikákból.
Idén 67 törvényt hagyott jóvá a parlament
A jóváhagyott törvényjavaslatok közül 56 a kormánytól, míg 11 képviselői indítványként érkezett.
Az aktuális választási ciklus kezdete, vagyis 2023 ősz óta a parlament összesen 209 törvényt fogadott el, ezek közül 57-et gyorsított eljárásban.
A jogrend szerint a parlament a kormány javaslatára különleges körülmények között dönthet a gyorsított törvényhozási eljárásról. Erre akkor kerülhet sor, ha fennáll az alapvető emberi jogok és szabadságok vagy az állam biztonságának veszélyeztetése, illetve ha az országnak jelentős gazdasági károk okozása fenyeget.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.