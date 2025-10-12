Idén 67 törvényt hagyott jóvá a parlament

A jóváhagyott törvényjavaslatok közül 56 a kormánytól, míg 11 képviselői indítványként érkezett.

Az aktuális választási ciklus kezdete, vagyis 2023 ősz óta a parlament összesen 209 törvényt fogadott el, ezek közül 57-et gyorsított eljárásban.

A jogrend szerint a parlament a kormány javaslatára különleges körülmények között dönthet a gyorsított törvényhozási eljárásról. Erre akkor kerülhet sor, ha fennáll az alapvető emberi jogok és szabadságok vagy az állam biztonságának veszélyeztetése, illetve ha az országnak jelentős gazdasági károk okozása fenyeget.