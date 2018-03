Ideiglenesen Pellegrini lesz a kulturális tárca vezetője

Pozsony | Ideiglenesen Peter Pellegrini (Smer-SD), a beruházásokért és informatizációért felelős kormányfőhelyettes fogja vezetni a kulturális tárcát Marek Maďarič (Smer-SD) lemondása után.

Ezt a volt kulturális miniszter erősítette meg hétfőn, azután, hogy hivatalosan is beadta lemondását Andrej Kiska köztársasági elnöknek.

"Sajnálattal közlöm, hogy arról, hogy a kulturális minisztérium élére Peter Pellegrini kerül, Andrej Kiska köztársasági elnöktől hallottam, nem a pártomtól" - nyyilatkozta Maďarič.

"Egyértelmű, hogy a kormányban be kell következniük bizonyos változásoknak. De ez nem elsősorban Kiska szavaiból következik, hanem abból, hogy a koalíciós partnerek is változást szeretnének. Lehetséges, hogy ha ezek a változások még a múlt héten bekövetkeztek volna, nyugodtabb lenne a helyzet. A politikában a szükséges döntéseket időben kell meghozni."

Arra a kérdésre, hogy mit gondol az előrehozott választásokról, Maďarič azzal reagált, hogy túl korai még erről beszélni. "Ehhez 90 szavazatra van szükség. A másik oldalon: ha a koalíciós partnerek nem reagálnak adekvát módon, az előrehozott választások technikai oldala talán nem is fog számítani, mivel a társadalom helyzete fogja kikényszeríteni a változást. Nagyon sok múlik a koalíción most" - mondta a volt kulturális miniszter. "Kiska kijelentései nagyon komolyak. Én komolyan is veszem őket. Mindenkinek így kellene tennie."