Huszonegy évet kapott Fico merénylője

A bíróság végül úgy ítélte meg, hogy Cintula tette terrorista támadásnak számít, amit a védelem sokáig vitatott.

A két hete tartott záróbeszédekben David Lindtner, Fico ügyvédje úgy fogalmazott, a lévai nyugdíjas tettét a 2023-as választást követő gyűlöletkampány motiválta, politikai indíttatásból cselekedett.

Namir Alyasry, Cintula védője azonban azt hangsúlyozta, hogy a támadás nem idézett volna elő szükségszerű kormányváltást, miközben a vádlott néhányszor kijelentette, nem akarta megölni a miniszterelnököt, csak súlyos sérüléseket akart neki okozni.

A védelem enyhítő körülményként vette volna figyelembe Cintula idős korát és büntetlen előéletét, az ítélet gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 72 éves nyugdíjas élete végéig börtönben marad.

Cintula 2024. május 15-én a kormány nyitrabányai (Handlová) kihelyezett ülésén támadt rá a kormányfőre. Mikor a tanácskozásnak helyet adó épület előtt Fico odament szimpatizánsaihoz, a lévai férfi fegyvert rántott és többször is rálőtt pisztollyal. Fico életmentő sebészi beavatkozáson esett át és két hónapig nem tudta ellátni kormányfői feladatait. A lövöldözőt a helyszínen őrizetbe vették.

A támadás meghatározta a politikai közbeszéd alakulását – visszatérő elemnek számított a kormány kommunikációjában az ellenzék agresszivitása és a politikai erőszakra való felbujtás témája.

Az ügy tárgyalása július nyolcadikán kezdődött és összesen nyolc napot vett igénybe – meghallgatták többek között Fico testőreit, az eset szemtanúit, illetve magát a merénylőt is.

Fellebbezhetnek Cintuláék

Alyasry az ítéletet követően a sajtónak elmondta, nem lepte meg a bíróság döntése, számítottak rá és tiszteletben tartják. Viszont nagyon valószínűnek tartja, hogy fellebbez az ítélet ellen és a Legfelsőbb Bírósághoz fordul. Alyasry szerint ez a testület már korábban is jelezte, hogy véleménye szerint a merényletet nem lehet terrorista támadásként meghatározni.

A jogász szerint miután a bíróság terrorizmusként értékelte Cintula tettét, nem is születhetett más döntés, mint az életfogytiglan, de a bíróság mégis 21 évre mérsékelte azt – ami viszont alkotmánybírósági jogorvoslatot vonhat maga után, az Alkotmánybíróság ugyanis korábban is fellépett a megváltoztathatatlan büntetések kapcsán.

Míg a védelem elégedetlenkedik, Katarína Habčáková az ügyészség részéről kijelentette, azonosulni tud a bíróság döntésével és tiszteletben tartja azt. Habčáková úgy látja, hogy a szenátust meggyőzték a vád érvei. Cintula beismerését, amelyet röviddel a lövöldözés után tett, őszintének és spontánnak tartja, amit az elítélt telefonos kommunikációja és szociális hálón megjelentetett megnyilvánulásai is igazolnak. Az ügyész szerint fontos körülmény, hogy a lévai nyugdíjas később sem tanúsított megbánást a tettével kapcsolatban.

A hírt frissítjük.