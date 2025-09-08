Huliak listája bukott, ismételt a ligetfalusi polgármester

Az időközi választáson összesen 13 településen kellett új polgármestert választani, huszonegy községi és két városi képviselői mandátum is gazdára talált. A magyarlakta települések közül Bélán polgármestert választottak, igaz, csak egy indulóval: Varga Kálmán került a település élére. Az egyedüli jelölt 41 százalékos részvétel mellett 111 szavazattal került megválasztásra, érvénytelen szavazatot egyet sem adtak le. Emellett Marcelháza, Kismácséd és Alsószeli képviselő-testülete is kiegészült az új megválasztott jelöltekkel.

Az időközi választások közül kettő olyan is akadt, amelyet a nyilvánosság a szokottnál nagyobb figyelemmel követett. Rudolf Huliak miniszteri kinevezését követően a korábban általa vezetett zólyomi járásbeli Nagyócsa (Očová) községben is új polgármesterre lett szükség.

A falu lakossága végül a korábbi polgármester-helyettest, Peter Sámeľ-t választotta meg a tisztségbe. Maga Huliak azonban Lenka Stančíková mögé sorakozott fel, aki többek között a Smer-Hlas-SNS koalíció támogatására is hagyatkozhatott. A helyiek ennek ellenére riválisának szavaztak bizalmat.

Pozsonyligetfalun (Petržalka) szintén fokozott érdeklődés övezte a választást, mivel Ján Hrčka polgármester önként mondott le a tisztségéről azt követően, hogy a városi hivatal egyik alkalmazottja milliókat sikkasztott el a település költségvetéséből. A Matúš Vallo főpolgármester egyik leghangosabb kritikusának számító Hrčkát végül újraválasztották, a leadott szavazatok 78 százalékát szerezte meg. A tisztviselő öröme mindössze azért nem lehet teljes, mert kiugróan alacsony részvétellel zajlott a választás, mindössze a választópolgárok 16 százaléka jelent meg az urnáknál.