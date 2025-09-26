Hosszú idő után ismét csökkent egy kicsit a benzinár

Az intézmény szerint bár még mindig átlagosan négy százalékkal többet fizetünk a benzinért és a gázolajért, mint egy éve, az elmúlt öt hónapban tapasztalt folyamatos drágulásnak vége – legalábbis a héten. A kimutatások szerint egyedül a prémium gázolaj ára lett drágább, literje a benzinkutakon átlagosan 1,661 euró.

A többi esetben árcsökkenést tapasztaltak a statisztikusok. A 95-ös oktánszámú benzin ára 1,4 centtel lett olcsóbb egy hét alatt, átlagosan 1,53 eurót fizethetünk a literjéért. A prémium kategóriába tartozó benzinfajták 1,74 euróba kerülnek, míg a gázolajért 1,458 eurót fizetünk.

A földgáz és az LNG esetében a Statisztikai Hivatal jelentős áringadozásra lett figyelmes.