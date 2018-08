Homályos a 2. nyugdíjpillér jövője

Pozsony | A 2. nyugdíjpillérben takarékoskodók közül egyre többen helyezik át pénzüket a nagyobb hozamokat biztosító alapokba, a többség azonban a pénzét még mindig a garantált alapokban tartja, amelyek az elmúlt időszakban nem teljesítettek a legjobban.

Jelenleg csaknem 1,465 milliónyian takarékoskodnak nyugdíjas éveikre a 2. nyugdíjpillérben, az ország hat magánnyugdíjpénztárában nekik eddig összesen 8,017 milliárd eurót sikerült felhalmozniuk. „Továbbra is gondot okoz azonban, hogy a takarékoskodók többsége a kisebb hozamot biztosító, garantált kötvényalapokban tartja a pénzét, ezekben több mint 6 milliárd euró található, miközben a hat garantált alap közül négy veszteséggel zárt. A nagyobb hozamot biztosító alapokban ugyanakkor csupán 1,85 milliárd euró van” – nyilatkozta Marián Kopecký, a Magánnyugdíjpénztárak Szövetségének (ADSS) az elnöke. „A garantált alapok az idei év eleje óta 0 és mínusz 2 százalék közötti hozamot biztosítottak” – tette hozzá Miro Kotov, az Allianz DSS portfóliómenedzsere.

A jó hír, hogy egyre többen döntenek a nagyobb hozammal kecsegtető alapok mellett. „Azon kívül, hogy egyre több fiatal lép be a rendszerbe, a már bent levők is igyekeznek olyan alapokba áthelyezni a pénzüket, amelyek nagyobb hozamot biztosítanak” – mondta Kopecký. Szerinte a 2. nyugdíjpillérben takarékoskodók nagyjából 40 százaléka a 31 és 40 év közötti korosztályhoz tartozik, vagyis még több mint 20 év van hátra a nyugdíjaztatásukig. „Épp emiatt kellene jobban odafigyelniük arra, hogy milyen hozamot biztosító alapban tartják a pénzüket” – figyelmeztet Kotov. Tavaly hatalmas vita keveredett abból is, hogy a nyugdíjba vonulók a második pillérből átlagosan nem egész 24 euróhoz jutottak havonta, az elemzők szerint azonban ez teljesen normális. „A most nyugdíjba vonulók a legjobb esetben is csak tíz évig takarékoskodtak a második pillérben, ez így a nyugdíjuknak csak egy kis részét teszi ki. A jövőben azonban ez a hosszabb időn át takarékoskodók esetében természetesen jóval nagyobb összeg lesz” – mondta Kotov.

A 2. pillér jövője ugyanakkor továbbra is bizonytalan. A Smer az elmúlt években több támadást is intézett ellene, most azonban épp a vezető kormánypárt javasolja, hogy alkotmánytörvényben garantálják a 2. pillér fenntartását. „A javaslat szerint az első pillér a nyugdíjrendszer alapját képezné, miközben garantálja, hogy a 2. pillért a jövőben nem számolják fel, csupán a paraméterein módosíthatnak” – mondta Jana Kolesárová, a munkaügyi tárca nyugdíjakért felelős osztályának a vezetője. Kopecký szerint azonban a Smer javaslata sem garantálja, hogy a jövőben nem intéznek majd újabb támadásokat a 2. pillér ellen, hiszen a paraméterek helytelen módosításával is sokat árthatnak. (TASR, SITA, mi)