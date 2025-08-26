Holokauszttagadásban bűnösnek találta a bíróság Ján Dudáš egyetemi oktatót

A bíróság szerint súlyos az a bűncselekmény, amelyben a vádlottat bűnösnek találták, mert hatással van a társadalomra. „A szabad véleménynyilvánításnak vannak bizonyos korlátai. Ezeket a törvényben meghatározott korlátozásokat nemzetközi egyezmények, és a szlovák alkotmány is szabályozza” – hangsúlyozta Miroslav Mazúch bíró, de a cselekményt enyhébbnek minősítette, mint a vádirat. „A bíróság nem értett egyet azzal a jogi minősítéssel, miszerint extremista anyagok előállításával és terjesztésével lehetne vádolni Ján Dudášt” – tette hozzá a bíró.

Az egyetemi oktató 2019-ben nyílt levelet küldött Martin Korčoknak, a szeredi holokausztmúzeum igazgatójának. A levélben azt állította, hogy „a szeredi holokauszt csak mítosz, ellentétes az igazsággal, vagyis ez a múzeum valami olyasmit mutat be, ami nem létezett Szereden”. 2020-ban a volt Nemzeti Bűnüldöző Hivatal átkutatta a vádlott házát, és a Kassai (Košice) Műszaki Egyetemen levő irodáját.

A bíróság azzal érvelt, hogy a 1942 és 1945 között Szereden történteket szakértői vélemény írta le. A szakértő a vádlott által írt levelet hanyag, nem komolyan vehető munkának minősítette. A szakértő szerint a szerző kiragadott idézeteket használt, amelyek eltorzítják az igazságot, hiányos információkat tartalmaznak, és olyan szerzőktől származtak, akiket más országokban elítéltek az ehhez a témához kapcsolódó bűncselekmények miatt.

Martin Nociar, a Nagyszombati Kerületi Ügyészség ügyésze kedden fellebbezett a döntés ellen. „Továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy a vádlott elkövette a holokauszttagadás bűncselekményét, valamint emberiesség elleni, szélsőséges anyagok előállításának és terjesztésének bűncselekményét” – nyilatkozta a TASR hírügynökségnek. Ján Dudáš jogi képviselője nem kommentálta az ítéletet a sajtónak. A vádlott nem vett részt a keddi főtárgyaláson, korábban pedig tagadta bűnösségét.