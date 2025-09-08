Ma is ülésezett a koalíciós tanács (Fotó: illusztrációs felvétel)
Holnap kiderülhet, milyen megszorítások várnak ránk jövőre, Danko szerint minimáladót vezetnének be
Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter várhatóan holnap tájékoztat a jövő évi konszolidációs csomagról és feltehetően az állami költségvetésről is, habár Andrej Danko szerint még nincs teljes egyetértés a koalícióban. A koalíciós tanács mai ülésén megegyeztek a parlament holnap kezdődő ülésének menetrendjében.
Még mindig nincs végleges megegyezés a kormány jövő évi konszolidációs intézkedéseiről, viszont Ján Richter, a Smer frakcióvezetője kijelentette, hogy holnap tájékoztat a megszorítások részleteiről Ladislav Kamenický pénzügyminiszter.
A kormányhivatal szokás szerint csak az egy mondatos tájékoztatót adta ki a koalíciós tanács ülése után, amiben most ráadásul meg sem említették a konszolidációt.
„A koalíciós tanács megegyezett a következő parlamenti ülés menetrendjéről”
– írta tájékoztatásképpen a mai ülésről a kormányhivatal.
Danko szerint minimáladó jöhet és hivatalok szűnhetnek meg
A koalíciós tanács egyes résztvevői azonban közlékenyebbek volt. Andrej Danko a Denník N szerint kijelentette, hogy még nincs megegyezés, és az államigazgatáson belüli megszorításokról tárgyalnak. Danko Richterrel ellentétben nem volt olyan optimista, ő azt sem tudta megmondani, hogy a koalíció mikor folytatja a megbeszéléseket a konszolidációról.
A korábbi információk alapján a koalíció újabb ünnepnapok megszüntetését tervezi. Idén először dolgoztunk szeptember 1-jén, és várható, hogy az idei november 17-e sem lesz már munkaszüneti nap. A korábbi információkkal ellentétben úgy tűnik, hogy az áfát nem emeli a kormány.
Andrej Danko ragaszkodik a tranzakciós adó enyhítéséhez, a kisvállalkozók számára szüntetné meg ezt az adóformát. Viszont arról is beszélt, hogy jövőre az egyéni vállalkozókat „minimáladó” megfizetésére köteleznék.
Várhatóan a kormány összevon bizonyos államigazgatási hivatalokat, másokat viszont megszüntet.
„Már kiválasztottuk a hivatalokat, amelyeket megszüntetünk”
– jelentette ki az SNS elnöke.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.