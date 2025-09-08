Holnap kiderülhet, milyen megszorítások várnak ránk jövőre, Danko szerint minimáladót vezetnének be

Még mindig nincs végleges megegyezés a kormány jövő évi konszolidációs intézkedéseiről, viszont Ján Richter, a Smer frakcióvezetője kijelentette, hogy holnap tájékoztat a megszorítások részleteiről Ladislav Kamenický pénzügyminiszter.

A kormányhivatal szokás szerint csak az egy mondatos tájékoztatót adta ki a koalíciós tanács ülése után, amiben most ráadásul meg sem említették a konszolidációt.

„A koalíciós tanács megegyezett a következő parlamenti ülés menetrendjéről”

– írta tájékoztatásképpen a mai ülésről a kormányhivatal.

Danko szerint minimáladó jöhet és hivatalok szűnhetnek meg

A koalíciós tanács egyes résztvevői azonban közlékenyebbek volt. Andrej Danko a Denník N szerint kijelentette, hogy még nincs megegyezés, és az államigazgatáson belüli megszorításokról tárgyalnak. Danko Richterrel ellentétben nem volt olyan optimista, ő azt sem tudta megmondani, hogy a koalíció mikor folytatja a megbeszéléseket a konszolidációról.

A korábbi információk alapján a koalíció újabb ünnepnapok megszüntetését tervezi. Idén először dolgoztunk szeptember 1-jén, és várható, hogy az idei november 17-e sem lesz már munkaszüneti nap. A korábbi információkkal ellentétben úgy tűnik, hogy az áfát nem emeli a kormány.

Andrej Danko ragaszkodik a tranzakciós adó enyhítéséhez, a kisvállalkozók számára szüntetné meg ezt az adóformát. Viszont arról is beszélt, hogy jövőre az egyéni vállalkozókat „minimáladó” megfizetésére köteleznék.

Várhatóan a kormány összevon bizonyos államigazgatási hivatalokat, másokat viszont megszüntet.

„Már kiválasztottuk a hivatalokat, amelyeket megszüntetünk”

– jelentette ki az SNS elnöke.