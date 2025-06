Hlina: Becík megijedt és meghátrált, megspóroltunk Nyitra megyének 4 millió eurót

„Ennyiért Muzslán sem lehet telket venni”

A telekcserék ellen helyi képviselők is tiltakoztak. Kifogásolják azokat a szakértői véleményeket is, amelyekre Becík és a megállapodást szintén megszavazó Magyar Szövetség nyitrai frakciója is hivatkozik. Becík szerint ugyanis az üzleten nyert volna a megyei önkormányzat, mivel a panzióért felkínált 5 hektáros terület értéke csak 1,2 millió euró, míg a panzió becsült értéke 1,35 millió euró volt.

– mondta Becík a csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyen bejelentette, hogy a panzió tulajdonosa az őt, családját és partnereit ért fenyegetések miatt visszalépett az üzlettől.

Az SaS szerint azonban az 5 hektáros összterületű telkek értéke legalább 5 millió euró, míg a panzió legfeljebb 800 ezret ér, ezért mintegy 4 millió eurót spóroltak a megyének. Eva Polerecká érsekújvári városi képviselő szerint is rendkívül alacsony volt a cseretelkek hivatalosan felbecsült értéke.

Nevetséges a hivatalos pecsétre hivatkozni, amely 8,40 eurós négyzetméterárat határoz meg, ennyiért Muzslán sem lehet telket venni

– üzente Polerecká Farkas Ivánnak, a Szövetség nyitra megyei frakciója elnökének. Farkas és a Magyar Szövetség megyei képviselői ugyanis szintén a hivatalos értékbecslő által felbecsült árra hivatkoztak. A Szövetség frakciójának vezetője szerint az SaS ezzel az üggyel már elindította a megyei választási kampányát Nyitra megyében, és arra utalt, hogy várhatóan Holečkovát akarják ezzel felépíteni megyeelnökjelöltként.