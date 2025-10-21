Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter kedden kinevezte Jana Maškarovát országos rendőrfőkapitánnyá, mivel egyetért „a rendőrség szakmai megerősítésére és stabilizálására, valamint a közvélemény bizalmának megerősítésére vonatkozó világos tervével” – tájékoztatta a TASR-t Matej Neumann belügyi szóvivő.
Hivatalosan is kinevezte a belügyminiszter Jana Maškarovát országos rendőrfőkapitánnyá
Šutaj Eštok szerint a rendőrfőkapitányt jelentős feladatok várják, a hatósági állomány stabilizációja mellett az utcai biztonságon is javítania kell. "A kapitánynak példaként és a törvényesség garanciájaként kell szolgálnia, tekintet nélkül a külső nyomásra" - jelentette ki Maškarová az esemény kapcsán és hangsúlyozta, hogy a rendőrök motiválását és a létszám emelését tekinti a legfontosabb feladatának.
Az új vezető a fizetések és az egyéb előnyök növelésével szeretné ismét vonzóvá tenni a szakmát az újonnan jelentkezők számára, fontosnak tartja a megfelelő oktatást és szakmai felkészítést is. Maškarová az első női vezető a rendőrség élén, ideiglenes megbízással még februárban helyezték a hatóságok élére - hogy nem sokkal később már meghallgassa Robert Fico kritikáját a hivatalos szervek állítólagos lustaságáról az államcsínyek kivizsgálása kapcsán.
Maškarová augusztusban is bekerült a hírekbe, mikor egy sajtótájékoztatón a kamerák előtt rosszul lett, de állítása szerint csak a pillanatnyi émelygés és a dehidratáció miatt kellett félbeszakítani az eseményt.
