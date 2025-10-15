Ennek sokan fognak örülni.
HIVATALOS: Jelentősen emelkedik egy támogatás összege
Jövőre 500,10 euróra emelkedhet a gyermekgondozási segély – közölte a kormány szerdai ülése előtt Erik Tomáš (Hlas) munka-, szociális és családügyi miniszter. Hozzátette, kedden aláírta az erre vonatkozó javaslatot, és most tárcaközi egyeztetésre bocsátják.
„A gyermekgondozási segély összege átlépheti az 500 eurót. Természetesen csak annál a szülőnél, akik az anyasági szabadság előtt legalább két évig munkaviszonyban volt, tehát fizette a betegbiztosítást. Akik nem voltak munkaviszonyban és nem fizették a betegbiztosítást, 364,80 eurót kapnak”
– jelentette ki Tomáš.
Elmondta, hogy a szülői támogatást a gyerek 3 éves koráig folyósítják, egészségkárosult gyereknél pedig 6 éves korig.
(TASR)
