A Híd szerint jöhetnek a kétnyelvű közlekedési táblák

Pozsony | Elképzelhető, hogy nemsokára már nem csak gerillaakciók keretein belül kerülnek majd ki az utak mellé kétnyelvű útjelző táblák Dél-Szlovákiában – s ezek a táblák helyükön is maradhatnak, nem szereli le majd őket senki. Egy belügyi rendelet megváltozásával ugyanis megszűntek a kétnyelvűség fokozatos bevezetésének adminisztratív akadályai a közlekedési táblákkal kapcsolatban.

A hírügynökségi anyagot szerkesztőségi cikkel helyettesítettük.

Ezt Bukovszky László (Híd) kisebbségügyi kormánybiztos jelentette be mondván, a kormánybiztosi hivatal és a közlekedésügyi minisztérium elérte a belügyminisztériumnál a közúti közlekedési törvényt végrehajtó belügyminisztériumi rendelet módosítását.

Ugyanakkora táblák

A kétnyelvűségi kezdeményezéseiknek elmondása szerint két látható eredménye van: egyrészt módosulnak a helységnévtáblák a nemzetiségek lakta településeken, és a kisebbségi nyelvű táblák most már azonos nagyságúak lesznek a szlovák nyelvűekkel. Ez annak ellenére is előrelépés, hogy az Érsek Árpád vezette közlekedési minisztérium eredetileg azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy a szlovák és a kisebbségi nyelvű megnevezés egy helységnévtáblára kerüljön. Érsek azonban kérdésünkre azt mondta, ezt végül a törvény nem tette lehetővé. A táblacsere egyébként nem lesz automatikus: a táblák kihelyezésének felelősei anyagi lehetőségeikhez mérten kérhetik a táblák lecserélését, külön pénzkeret erre nincs. Az újonnan kihelyezett helységnévtáblák azonban már az új szabályzást követik, így a változás fokozatos lesz.



Minden szinten kétnyelvű

A másik eredmény Bukovszky szerint, hogy a belügyi rendeletbe bekerült egy bekezdés, mely szerint a közúti táblákon az államnyelvtől eltérő nyelveket is lehet használni külön jogszabályokkal, illetve a nemzetközi szerződésekből fakadó kötelezettségekkel összhangban. Ez azt jelenti, hogy február 1-től, a rendelet hatályba lépésétől kezdve lehetőség van arra, hogy a szöveges közúti jelzések, például a tiltó, utasító, irányjelző, információs és kiegészítő táblák is kétnyelvűek legyenek. Bukovszky elmondta, a belügyi és a közlekedésügyi tárca, valamint a kormánybiztosi hivatal arról tárgyal majd az elkövetkezőkben, hogy mindezt minél szélesebb körben alkalmazhassák.

Néhány évvel ezelőtt a Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistacsoport gerillaakciók keretében több kétnyelvű táblát és feliratot is kihelyezett Dél-Szlovákiában. Ilyen magyar-szlovák tábla került ki például Dunaszerdahely környékén, ám ezt a közútkezelő rövid időn belül eltávolította. Bukovszky arra a kérdésünkre, hogy a módosított belügyi rendelet arra is lehetőséget adhat-e, hogy ilyen kétnyelvű útjelző táblák kerülhessenek ki a dél-szlovákiai utak mellé, azt mondta, a rendelet annyira általánosan fogalmaz, hogy elméletileg erre is lehet lehetőség. Ahogy arra is, hogy kétnyelvűek legyenek a barna színű információs táblák, például az is, mely a komáromi erődöt csak szlovákul jelöli meg, és eddig hiába is próbálták kétnyelvűsíteni az aktivisták. „A kérdés az, meddig tudunk elmenni a tárgyalásokon, de én azt szeretném, hogy a kétnyelvűség lehetőségét a lehető legszélesebb értelemben terjesszük ki” – jelentette ki.

Bukovszky leírta az egyébként nem túl egyszerű kétnyelvűsítési folyamatot is: ha beérkezik az igény egy táblára, akkor a belügyminisztérium megbízza a közlekedési minisztériumot a tábla formájának kidolgozásával. Ha a forma átmegy a belső jóváhagyási folyamaton, akkor bekerülhet a forgalomba. A kétnyelvűsítést a kisebbségi kormánybiztos fogja kezdeményezni, a tárgyalások után kiválasztja azokat a táblákat illetve táblatípusokat, melyekre érvényesíthető a kisebbségi nyelvtörvény és a belügyi rendelet erre vonatkozó része.

Kétnyelvű kötelesség

Orosz Örs, a Kétnyelvű Dél-Szlovákia egyik alapítója, aki jelenleg az MKP színeiben a Nyitra megyei idegenforgalmi bizottságot vezeti, lapunknak azt mondta, annak rendkívül örül, hogy megoldódott egy szimbolikus kérdés ésa nemzetiségek alárendeltségét sugalló kisebb, kék színű helységnévtáblák problémáját felszámolták. „Ez egy vitathatatlanul pozitív fejlemény. Ellenben a kétnyelvű irányjelző táblák ügye továbbra sem rendeződött” – jelentette ki az Új Szónak. Elmondása szerint a változásokkal csak azon törekvések elől hárult el az akadály, melyek évekkel ezelőtt például a komáromi erődről szóló táblákat próbálták kétnyelvűsíteni, ám az aktivistáknak meggyűlt a bajuk a hatóságokkal. „A kétnyelvűségért küzdő aktivisták nevében mondhatom, elvárjuk, hogy ezt a módosítást a kormány váltsa aprópénzre” – jelentette ki. Hozzátette: a táblákra vonatkozó norma nemrég megváltozott, és előbb vagy utóbb minden közúti táblát lecserélnek majd az új szabályoknak megfelelőkre, melyeken például más a betűtípus. „Az lenne a komoly eredmény, ha ezzel a táblacsere-hullámmal megoldódna a kétnyelvűség kérdése is. A kétnyelvűségnek nem lehetőségnek kell lennie, hanem az államra nézve, melynek adót fizetünk, kötelességnek” – zárta.