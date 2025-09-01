Hétfőn tüntetések folytak a magániskolákban a javasolt törvénymódosítások ellen

„Az iskolák tanévnyitóin felolvasták az alkotmányt, valamint a petíciót is. A tüntetésben a gyerekek szülei is részt vesznek, hogy megóvják a környezetet, melyben gyerekeik nevelkednek” – jelentette ki Ohraďanová. Mint megjegyezte, továbbra is készek megvitatni a törvénymódosításokat és nyitottak a tárgyalásokra Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszterrel is. Ha továbbra is elégedetlenek lesznek a helyzettel, nem zárják ki a tanítás ideiglenes felfüggesztését és a halk vagy hangos tüntetést sem.

A kezdeményezés egyik tagja szerint a petíciót már majdnem 5 ezren aláírták. „A petíció a szülők és gyerekek jogait, az egyenlőséget és a szabad választás jogát hivatott megóvni az oktatásban, valamint meg akarja őrizni annak demokratikus voltát” – pontosított. A petícióban egyebek mellett arra kérik a parlamenti képviselőket, ne tárgyaljanak a törvényjavaslatról. A lakosok aláírásukkal a kormány által benyújtott törvényjavaslat ellen tüntethetnek.

Ohraďanová szerint az ASŠŠŽ célja, hogy megvédje a három alapelvet, melyek egy demokratikus és szabad társadalomban a szülők és gyerekek jogait biztosítják. Azzal érvel, hogy az iskolákat és a gyerekeket nem szabad művileg „államira” és „a többire” osztani, hogy ugyanolyan szintű oktatás ugyanolyan támogatást érdemel, és azokat a gyerekeket kell támogatni, akiknek tényleg szükségük van rá.

A kormány augusztusban jóváhagyta az iskolák és oktatási intézmények finanszírozását szabályozó törvényjavaslatot, mely alapján az állam még több okból csökkenthetné a normatív hozzájárulást. A hozzájárulás 20 százalékkal csökkenhetne azon egyházi és magániskolák számára, melyek nem köznevelési vagy közoktatási feladatokat ellátó intézményként vannak regisztrálva. Ezt az intézményt újonnan vezetnék be. A kormány elfogadta továbbá az oktatási rendszer változtatásáról szóló törvényjavaslatot is, mely keretében máshogy határoznák meg az iskolakörzeteket.