Közélet

Hétfőn tüntetések folytak a magániskolákban a javasolt törvénymódosítások ellen

iskolapad
Shutterstock-felvétel
tasr
TASR

Hétfőn tüntetések folytak majdnem 150 magániskolában. Az iskolák az oktatási intézmények finanszírozásáról szóló törvényjavaslat ellen tüntettek, melyet a kormány nyújtott be a parlamentnek. A javaslat ellen petíció is indult – tájékoztatott sajtótájékoztatóján Eva Ohraďanová, a Magániskolák Szövetségének (ASŠŠŽ) elnöke, valamint az Így ne! (Takto nie!) kezdeményezés tagjai.

„Az iskolák tanévnyitóin felolvasták az alkotmányt, valamint a petíciót is. A tüntetésben a gyerekek szülei is részt vesznek, hogy megóvják a környezetet, melyben gyerekeik nevelkednek” – jelentette ki Ohraďanová. Mint megjegyezte, továbbra is készek megvitatni a törvénymódosításokat és nyitottak a tárgyalásokra Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszterrel is. Ha továbbra is elégedetlenek lesznek a helyzettel, nem zárják ki a tanítás ideiglenes felfüggesztését és a halk vagy hangos tüntetést sem.

A kezdeményezés egyik tagja szerint a petíciót már majdnem 5 ezren aláírták. „A petíció a szülők és gyerekek jogait, az egyenlőséget és a szabad választás jogát hivatott megóvni az oktatásban, valamint meg akarja őrizni annak demokratikus voltát” – pontosított. A petícióban egyebek mellett arra kérik a parlamenti képviselőket, ne tárgyaljanak a törvényjavaslatról. A lakosok aláírásukkal a kormány által benyújtott törvényjavaslat ellen tüntethetnek.

Ohraďanová szerint az ASŠŠŽ célja, hogy megvédje a három alapelvet, melyek egy demokratikus és szabad társadalomban a szülők és gyerekek jogait biztosítják. Azzal érvel, hogy az iskolákat és a gyerekeket nem szabad művileg „államira” és „a többire” osztani, hogy ugyanolyan szintű oktatás ugyanolyan támogatást érdemel, és azokat a gyerekeket kell támogatni, akiknek tényleg szükségük van rá.

A kormány augusztusban jóváhagyta az iskolák és oktatási intézmények finanszírozását szabályozó törvényjavaslatot, mely alapján az állam még több okból csökkenthetné a normatív hozzájárulást. A hozzájárulás 20 százalékkal csökkenhetne azon egyházi és magániskolák számára, melyek nem köznevelési vagy közoktatási feladatokat ellátó intézményként vannak regisztrálva.  Ezt az intézményt újonnan vezetnék be. A kormány elfogadta továbbá az oktatási rendszer változtatásáról szóló törvényjavaslatot is, mely keretében máshogy határoznák meg az iskolakörzeteket.

magániskola
tüntetés
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?