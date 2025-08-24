Erik Kaliňák, a Smer EP-képviselője több vitatott kijelentést tett a TA3 politikai vitaműsorában. A kormánykoalíció közelgő gazdasági konszolidációját firtató kérdésekre nem árult el részleteket, ugyanakkor kiállt a vizsgálati fogságban lévő Daniel Bombic mellett, Ukrajna lépéseit pedig terrorista praktikáknak nevezte.
Hétfőn kiderülhet, milyen megszorításokat tartalmaz az új konszolidációs csomag
Kaliňák belengette, hogy a kormány már hétfőn bemutathatja az új, feltehetően mintegy 2 milliárd eurós megszorítással járó konszolidációs csomagot, de mivel a tárgyalások még zajlanak, egyetlen konkrét intézkedést sem árult el.
Martin Dubéci, a Progresszív Szlovákia (PS) alelnöke szerint a kabinet az áfa-kulcsokkal fog „sakkozni”. Emellett rámutatott, hogy a koalíciós képviselők tavaly is megígérték, hogy nem lesz áfa-emelés, aztán mégis lett.
Bombic, a „cionista kolosszus” áldozata
Kaliňák kitért Daniel Bombic, alias Danny Kollár ügyére is, aki ellen szélsőséges bűncselekmények miatt emeltek vádat. A politikus szerint Bombic „teljesen jogtalanul” van előzetes letartóztatásban. A műsorvezető felvetésére, hogy Bombic szerint ő egy „cionista kolosszus” áldozata, Kaliňák azt válaszolta: „ebben lehet valami”.
Arra a felvetésre, hogy Bombic azt üzente a vizsgálati fogságból: többet várt a Smertől, Kaliňák azt mondta: Bombic azt akarja, hogy a kormány lépjen közbe, de szerinte ez nem lehetséges, mert az igazságszolgáltatás független. Ugyanakkor bírálta a bűnüldöző szerveket, mondván: „kettős mérce érvényesül Danny Kollár esetében”.
Kaliňák terrorizmussal vádolja Ukrajnát
A vita egyik legélesebb része Ukrajna és a Barátság kőolajvezeték elleni támadás kapcsán zajlott. Kaliňák úgy véli,
Ukrajna terrorista praktikákat alkalmaz az érdekei érvényesítésére, a vezetéket ért támadást pedig Szlovákia elleni közvetlen támadásnak nevezte.
A politikus azt is állította, hogy Donald Trump Putyinnal való találkozója után jobban megértette a valóságot, „amely elől mi elfordítjuk a szemünket”.
Dubéci szerint Szlovákiának diverzifikálnia kellene energiaforrásait, és nem szabadna „Oroszország fogságában” maradnia. „Ez sikerült a balkáni országoknak és Csehországnak is, nem látom be, miért ne tudná megtenni Szlovákia is” – fogalmazott.
Kaliňák erre azt mondta, hogy ez csupán azt jelentené, hogy az egyik „függőséget” lecseréljük egy másikra, konkrétan az Egyesült Államokból származó cseppfolyósított földgázra.
A PS alelnöke emlékeztetett arra is, hogy ma egyedül Vlagyimir Putyin utasítja el a tűzszünetet, miközben azt Donald Trump, az EU és Ukrajna is szorgalmazza. Kaliňák erre reagálva elismerte: ő maga is „boldogtalan” amiatt, hogy még mindig nincs tűzszünet Ukrajnában.
