Hétfőn kiderülhet, milyen megszorításokat tartalmaz az új konszolidációs csomag

Bombic, a „cionista kolosszus” áldozata

Kaliňák kitért Daniel Bombic, alias Danny Kollár ügyére is, aki ellen szélsőséges bűncselekmények miatt emeltek vádat. A politikus szerint Bombic „teljesen jogtalanul” van előzetes letartóztatásban. A műsorvezető felvetésére, hogy Bombic szerint ő egy „cionista kolosszus” áldozata, Kaliňák azt válaszolta: „ebben lehet valami”.

Arra a felvetésre, hogy Bombic azt üzente a vizsgálati fogságból: többet várt a Smertől, Kaliňák azt mondta: Bombic azt akarja, hogy a kormány lépjen közbe, de szerinte ez nem lehetséges, mert az igazságszolgáltatás független. Ugyanakkor bírálta a bűnüldöző szerveket, mondván: „kettős mérce érvényesül Danny Kollár esetében”.

Kaliňák terrorizmussal vádolja Ukrajnát

A vita egyik legélesebb része Ukrajna és a Barátság kőolajvezeték elleni támadás kapcsán zajlott. Kaliňák úgy véli,

Ukrajna terrorista praktikákat alkalmaz az érdekei érvényesítésére, a vezetéket ért támadást pedig Szlovákia elleni közvetlen támadásnak nevezte.

A politikus azt is állította, hogy Donald Trump Putyinnal való találkozója után jobban megértette a valóságot, „amely elől mi elfordítjuk a szemünket”.