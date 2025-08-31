Több mint 750 ezer diák tér vissza az iskolapadba hétfőn

Az új tanévet körülbelül 62 400 elsős kezdi meg, akik ezen a napon lépnek át először az iskola küszöbén.

A tanévben több változás is életbe lép. Az alapiskolák mintegy fele áttér az új tantervi programra, ezzel bekapcsolódva a kurrikuláris reformba. Az oktatási minisztérium emlékeztetett arra, hogy az alsóbb évfolyamokban továbbra is tilos lesz a mobiltelefonok használata.

A diákok és pedagógusok számíthatnak arra is, hogy visszatér a félévi szünet, valamint módosul a hiányzások igazolásának rendszere.