Hétfőn, szeptember elsején két hónapnyi nyári szünet után ismét kinyitnak az alap- és középiskolák Szlovákiában. A 2025/2026-os tanévben több mint 530 ezer alapiskolás és mintegy 220 ezer középiskolás ül majd vissza az iskolapadba.
Több mint 750 ezer diák tér vissza az iskolapadba hétfőn
Az új tanévet körülbelül 62 400 elsős kezdi meg, akik ezen a napon lépnek át először az iskola küszöbén.
A tanévben több változás is életbe lép. Az alapiskolák mintegy fele áttér az új tantervi programra, ezzel bekapcsolódva a kurrikuláris reformba. Az oktatási minisztérium emlékeztetett arra, hogy az alsóbb évfolyamokban továbbra is tilos lesz a mobiltelefonok használata.
A diákok és pedagógusok számíthatnak arra is, hogy visszatér a félévi szünet, valamint módosul a hiányzások igazolásának rendszere.
Kapcsolódó cikkünk
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.