Több mint 750 ezer diák tér vissza az iskolapadba hétfőn

Hétfőn, szeptember elsején két hónapnyi nyári szünet után ismét kinyitnak az alap- és középiskolák Szlovákiában. A 2025/2026-os tanévben több mint 530 ezer alapiskolás és mintegy 220 ezer középiskolás ül majd vissza az iskolapadba.

Az új tanévet körülbelül 62 400 elsős kezdi meg, akik ezen a napon lépnek át először az iskola küszöbén.

A tanévben több változás is életbe lép. Az alapiskolák mintegy fele áttér az új tantervi programra, ezzel bekapcsolódva a kurrikuláris reformba. Az oktatási minisztérium emlékeztetett arra, hogy az alsóbb évfolyamokban továbbra is tilos lesz a mobiltelefonok használata.

A diákok és pedagógusok számíthatnak arra is, hogy visszatér a félévi szünet, valamint módosul a hiányzások igazolásának rendszere.

