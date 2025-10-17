Hétfőn hallgatja meg a parlamenti bizottság az országos rendőrfőkapitányt

Fontos döntés előtt állnak a kormánypártok: ki legyen a Szlovák Nemzeti Bank következő elnöke? A Hlas már jelezte: Peter Kažimírt szeretné újra a poszton látni, és számít a Smer támogatására is. A jelölés racionálisnak tűnhet – Kažimír a mi emberünk, ráadásul be sem kell mutatni senkinek. Mégis nehéz nem észrevenni a politikai üzenetet, ami e döntés mögött húzódik: a Hlas mintha újra visszatérne a Smer árnyékába, oda, ahonnan egykor épp hogy szabadulni próbált.