Jana Maškarová
Hétfőn hallgatja meg a parlamenti bizottság az országos rendőrfőkapitányt
Hétfőn hallgatja meg a parlament védelmi és biztonsági bizottsága Jana Maškarová ideiglenesen megbízott országos rendőrfőkapitányt – tájékoztatott a törvényhozás honlapja. A meghallgatás a törvényi feltétele Maškarová hivatalos kinevezésének.
A belügyi tárca szeptemberben közölte, hogy Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter kérte az ideiglenes rendőrfőkapitány meghallgatását a bizottságtól.
Maškarová januárban váltotta a poszton Ľubomír Solákot, aki a szepesófalui (Spišská Stará Ves) gimnáziumban történt késes támadás után távozott.
