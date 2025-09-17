Hazaengedték a kórházból Martina Šimkovičová kulturális minisztert

Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) kulturális minisztert szerdán reggel hazaengedték a kórházból, jelenleg az otthonában gyógyul – jelentette be a kormányülés kezdete előtt Tibor Bernaťák, a tárca államtitkára.

„Körülbelül 25 perce annak, hogy hazaküldték” – közölte röviddel a délelőtt 10 órakor kezdődő ülést megelőzően a TASR hírügynökség tájékoztatása szerint Bernaťák. A részletekről az államtitkár nem beszélt, annyit viszont elárult, bízik abban, hogy Šimkovičová hamarosan visszatér a megszokott munkarendjéhez.

„Csak annyit árulhatok el, hogy a miniszter asszony már sokkal jobban érzi magát” – mondta el Petra Demková, a kulturális tárca sajtóosztályának vezetője.

Martina Šimkovičová kulturális minisztert váratlan egészségügyi problémák miatt szállították kórházba kedden este. A hírt elsőként a Plus 1 deň napilap közölte azzal, hogy a miniszter összeesett, de később a kulturális tárca szóvivője pontosított. Demková elmondása szerint Šimkovičová nem ájult el, hanem egy hirtelen jelentkező, ám ismert problémáról van szó esetében. Mint fogalmazott, „nagyon kellemetlen, de kezelhető helyzetről beszélünk, amely az infúziós kezelés után már enyhült is”.