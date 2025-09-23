Közélet

Határozatot fogadott el a parlamenti bizottság a lengyel légtérsértésről

parlament 2025
TASR-felvétel
tasr
TASR

A lengyel légtér orosz drónok általi megsértésére reagálva kedden elfogadta az Oroszország Lengyelország elleni agressziójáról szóló határozatot a parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottsága.

A bizottság kifejezte a Lengyelország iránti szolidaritását, és támogatta az Észak-atlanti Szerződés negyedik cikkelyének aktiválását. Szorgalmazta továbbá az Európai Unión és a NATO-n belüli védelmi és diplomáciai együttműködés megerősítését.

Szeptember 10-ére virradó éjszaka, az Ukrajna elleni orosz légicsapás során orosz drónok sértették meg a lengyel légteret. A radarok legalább 19 drónt észleltek.

Lengyelország
parlament
