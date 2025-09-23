Határozatot fogadott el a parlamenti bizottság a lengyel légtérsértésről

A bizottság kifejezte a Lengyelország iránti szolidaritását, és támogatta az Észak-atlanti Szerződés negyedik cikkelyének aktiválását. Szorgalmazta továbbá az Európai Unión és a NATO-n belüli védelmi és diplomáciai együttműködés megerősítését.

Szeptember 10-ére virradó éjszaka, az Ukrajna elleni orosz légicsapás során orosz drónok sértették meg a lengyel légteret. A radarok legalább 19 drónt észleltek.