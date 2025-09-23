A lengyel légtér orosz drónok általi megsértésére reagálva kedden elfogadta az Oroszország Lengyelország elleni agressziójáról szóló határozatot a parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottsága.
Határozatot fogadott el a parlamenti bizottság a lengyel légtérsértésről
A bizottság kifejezte a Lengyelország iránti szolidaritását, és támogatta az Észak-atlanti Szerződés negyedik cikkelyének aktiválását. Szorgalmazta továbbá az Európai Unión és a NATO-n belüli védelmi és diplomáciai együttműködés megerősítését.
Szeptember 10-ére virradó éjszaka, az Ukrajna elleni orosz légicsapás során orosz drónok sértették meg a lengyel légteret. A radarok legalább 19 drónt észleltek.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.