"Az életrajzod címe is csak ez lesz, Orbán 2" - „egyelőre az utolsó” tüntetés zajlott Pozsonyban

A rendezvény a "Vlagyimir Vlagyimirovics ünnepi asztala" című performansszal kezdődött. A szereplők felsorolták Putyin seregeinek emberiesség elleni bűntetteit, kezdve a bucsai mészárlással, folytatva a szétlőtt városokkal.

A desszert Robert Fico látogatása volt. Bejátszották Fico kijelentését, amely szerint “nincs elég információja” az elkövetett gaztettekről.

A performance után következtek a szónokok, zenei betétekkel megszakítva. Öt szónok kapott lehetőséget, köztük Gyenge Veroni magyar slammer, aki magyarul is szólt a résztvevőkhöz.

Gyenge Veroni mellett Magda Vášáryová színésznő és korábbi diplomata, Metod Špaček, Zuzana Čaputová korábbi köztársasági elnök hivatalvezetője, Rastislav Káčer korábbi külügyminiszter, és a Békét Ukrajnának kezdeményezés egyik képviselője beszélt.

Gyenge Veroni: "Az életrajzod címe is csak ez lesz, Orbán 2"

A magyar slammer már másodszor lépett fel Pozsonyban a tüntetésen, úgy is harangozták be, mint a kemény üzenetet megfogalmazó fellépőt. Gyenge Veroni most is a legnépszerűbb felszólalónak bizonyult, a közönség jól fogadta a slam elejére beszúrt magyar szakaszt is:

Dicsőséges Nagyurak!/ Hogy vagytok?/ Annyi orosz nanuk nyelésitő / Nem fagyott é le úgy egy kicsit a agyatok? / Azt a kutyafáját kis angyalom! / Ty sa len tak plazíš pred tým Putinom. (Te csak csúszol-mászol Putyin előtt).

A slammer véres kezű kormányfőként mutatta be Ficót, aki azonban csak akkor követel bosszút, ha a saját vére folyik. Megvolt az Orbánhoz hasonlítás is: szerinte Fico csak annyira eredeti, hogy az életrajzának a címe is csak az lesz, hogy Orbán 2.