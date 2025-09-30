Hanyatlás, káosz, értelmetlen környezetpusztítás – lesújtó képet festenek Taraba két évéről a civilek

„Eddig egyetlen miniszternek sem sikerült olyan szakmai válságba taszítania a környezetvédelmi tárcát, mint a mostaninak. Tomáš Taraba nyíltan és rendszeresen a környezetvédelem ellen lép fel, káros tevékenységeket vagy projekteket javasol” – olvasható a Zöld többség, a Klímakoalíció és az Aevis kezdeményezés közös nyilatkozatában.

Jogalkotási káosz

A zöld szervezetek szerint a környezetvédelmi minisztérium Tomáš Taraba és a Kuffa család vezetése alatt a jogalkotási káosz szimbólumává vált. „Ötször módosították a természet- és tájvédelmi törvényt, gyakran átláthatatlan gyorsított eljárások keretében. Ismételten beavatkoztak a környezeti hatásvizsgálatról szóló törvénybe (EIA), amivel korlátozták a lakosság lehetőségét, hogy fellépjen a környezet védelmében” – figyelmeztetnek a természetvédők.

A szaktárca jelenlegi vezetésének szemére vetik többek között azt is, hogy egy orvvadászt, Peter Olexát tett meg a Tátrai Nemzeti Park (TANAP) igazgatójának, vagy hogy akadályozza a megújuló energiaforrások, különösen a szélerőművek telepítését. Eközben olyan, adatokkal kellően alá nem támasztott, megalomán projekteket erőltet, mint a málnapataki szivattyús-tározós erőmű vagy a szemétégetők.

Az európai klímacélok egyik legfőbb kerékkötője

Taraba a természetvédők szerint

az uniós környezetvédelmi miniszterek között is egyedülálló: kétségbe vonja ugyanis a klímaválság megoldásának szükségességét és bagatellizálja az európai klímacélokat.

„Miközben aktívan fellép a klímavédelmi intézkedések ellen, késik az uniós kötelezettségek teljesítésével, elsősorban a megújuló energia, a biodiverzitás megóvása és a hulladékgazdálkodás területén” – mutatott rá Dana Mareková a Klímakoalíciótól. Hozzátette: azáltal, hogy a minisztérium megpróbálja kikerülni a helyreállítási terv keretében vállalt kötelezettségeket, veszélyezteti azokat a forrásokat, amelyeknek a zöld gazdaság beindítását kellene segíteniük, ami pedig végső soron a lakosok életminőségének romlásához fog vezetni.