Hány kiló lehet az iskolatáska? Ez a felső határ a szakemberek szerint

A gyermekek iskolatáskája nem lehet túl nehéz – figyelmeztetett a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ). A szakértők szerint a táska súlya nem haladhatja meg a gyermek testsúlyának tíz százalékát, és kialakításának támogatnia kell a helyes testtartást, valamint követnie kell a gerinc formáját.

Az ÚVZ ajánlása szerint az alsó tagozatosoknál a megengedett súlyhatár évfolyamonként eltér: az első-második osztályosoknál 2,5 kg, a harmadik-negyedik osztályosoknál 3,5 kg, az ötödik-hatodik évfolyamon 4,5 kg, míg a hetediktől kilencedik osztályig legfeljebb 5 kg lehet a táska súlya. Ezek iránymutatások, nem jogszabályi előírások.

A hivatal hangsúlyozta: a túl nehéz iskolatáska túlterheli a gerinc izomzatát, izommerevséget, rossz testtartást és akár gerincferdülést is okozhat. Külön figyelmet kell fordítani a táska kialakítására: a pántok legyenek szélesek, állíthatók és mindkét vállon egyenletesen feküdjenek, valamint puha anyagból készüljenek, hogy ne nyomják a kulcscsontot. A hátoldalnak szintén puha, kényelmes kialakításúnak kell lennie, éles peremek nélkül.

A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy rendszeresen ellenőrizzék a táskák tartalmát, és távolítsák el a felesleges tárgyakat. Javasolják a könnyebb anyagok használatát, például a nehéz kemény dossziék helyett műanyag mappákat, illetve a félig töltött kulacsot, amelyet az iskolában is fel lehet tölteni.

Fontos továbbá a táska helyes viselése: középen kell elhelyezkednie a háton, és nem lóghat túl mélyen. A hivatal azt is indítványozza, hogy az iskolák biztosítsanak lehetőséget a tankönyvek és eszközök helyben hagyására, így csökkentve a mindennapi terhelést.

