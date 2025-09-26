Hangfelvételek lejátszásával folytatódik a Fico merénylője elleni per

A nyugdíjas vádlott tavaly májusban lőtt rá a miniszterelnökre a kormány nyitrabányai kihelyezett ülésén. Több tanúvallomás meghallgatása után most a férfi és felesége közötti telefonos hangfelvételeket tekinti át a bíróság – ezek a felvételek tavalyról származnak, mikor a lévai merénylőt már őrizetbe vették.

A folyamat meglehetősen hosszú lesz: huszonöt felvétel készült, amelyek egyenként tizenöt percesek, amennyiben nem csak a releváns részeit játszanák le a beszélgetéseknek, a bíróság akár hat óráig is hallgathatná a tartalmukat.

A telefonos beszélgetések a sajtónak elérhető információik szerint rögzítik, ahogy a feleség sír és frusztrált, valamint kérdőre vonja a férjét a támadás miatt. Juraj C. szerint Fico agresszív szóhasználata miatt történt a támadás, amennyiben pedig valaki rálő a miniszterelnökre, az mutatja, hogy nem politizál jól. A támadó Vladimír Mečiarhoz hasonlítja Ficót és kijelenti róla, hogy jót akar, de rosszul végzi a munkáját.

A per előző napján Fico testőreit és a merényletről felvételt készítő régiós televízió vezetőjét hallgatták ki. Júliusban meghallgatták Fico vallomását és a merényletről készített elemzéseket, Juraj C. szintén vallomást tett – a vádlott következetesen állítja, hogy nem megölni, csak megsebesíteni akarta a kormányfőt.