Hangfelvételek lejátszásával folytatódik a Fico merénylője elleni per

Telefonokat hallgatott a bíróság a merénylő és a felesége között

Néhány napos szünetet követően folytatódik Juraj C., Robert Fico kormányfő merénylőjének pere.

A nyugdíjas vádlott tavaly májusban lőtt rá a miniszterelnökre a kormány nyitrabányai kihelyezett ülésén. Több tanúvallomás meghallgatása után most a férfi és felesége közötti telefonos hangfelvételeket tekinti át a bíróság – ezek a felvételek tavalyról származnak, mikor a lévai merénylőt már őrizetbe vették.

A folyamat meglehetősen hosszú lesz: huszonöt felvétel készült, amelyek egyenként tizenöt percesek, amennyiben nem csak a releváns részeit játszanák le a beszélgetéseknek, a bíróság akár hat óráig is hallgathatná a tartalmukat.

A telefonos beszélgetések a sajtónak elérhető információik szerint rögzítik, ahogy a feleség sír és frusztrált, valamint kérdőre vonja a férjét a támadás miatt. Juraj C. szerint Fico agresszív szóhasználata miatt történt a támadás, amennyiben pedig valaki rálő a miniszterelnökre, az mutatja, hogy nem politizál jól. A támadó Vladimír Mečiarhoz hasonlítja Ficót és kijelenti róla, hogy jót akar, de rosszul végzi a munkáját.

A per előző napján Fico testőreit és a merényletről felvételt készítő régiós televízió vezetőjét hallgatták ki. Júliusban meghallgatták Fico vallomását és a merényletről készített elemzéseket, Juraj C. szintén vallomást tett – a vádlott következetesen állítja, hogy nem megölni, csak megsebesíteni akarta a kormányfőt.

Közélet
