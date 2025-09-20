Kezdetét vette a Csemadok országos közgyűlése

11:02 – „A Csemadok több, mint a párt. Mindig több is lesz, mint egy párt. Pártok mindig lesznek, de a Csemadok volt, van és lesz” – nyitotta beszédét Gubík László pártelnök.

„A Csemadok a helyi magyarság gerince. Erre a gerincre tapad mindenünk, a magyar képviselet is. Gerinc nélkül nem lehet eredményes közösségünk”

– folytatta.

Gubík megköszönte a munkát, a szolgálatot, a magyar kultúra képviseletét, amit a Csemadok képviselői végeznek. Hozzátette, hogy egymásra vagyunk utalva.

„A Magyar Szövetség kongresszusán is kételyek voltak, nem tudtuk, mit hoz a jövő. Az elmúlt egy év bizonyította, hogy van egy óvatos optimizmus és biztos növekedés. Ha ezt az utat folytatni akarjuk, akkor ehhez a Csemadokra is szükség van. Amit sikerült elérni a párt életében – a reformokat, a korszakváltást –, azt kívánom Önöknek is. Ezek a legfontosabbak: stabilitás, innováció, reformok. Úgy gondolom, hogy egymás szövetségében tudjuk elvégezni azt a munkát, amire szüksége van a szlovákiai magyarságnak” – osztotta meg gondolatait.

10:56 – Balogh Csaba nagykövet a találkozón azt mondta, hogy ez a komoly döntések napja, és ez nem a tisztújításra vonatkozik. Abban biztos, hogy azt jó szándék vezérli, és bizonyos abban, hogy amikor lezárul a tisztújítás, mindenki összekapaszkodik, és együtt fogják húzni a Csemadokot abba az irányba, amelyet meghatároznak. Szerinte a legfontosabb kérdés az irány. A Csemadok a szlovákiai magyarság egyik legfontosabb és legmeghatározóbb társadalmi és közművelődési szervezete.

„Sorsfordító idő előtt állunk. Jelentősen meg kell erősíteni a politikai oldalát is, a társadalmi és a kulturális munka mellett. Be kell állni a Magyar Szövetség mögé, hogy parlamenti képviselethez jussanak. Be kell állni a felvidéki magyarság mozgatásába. Igazán nem mindegy, hogy a magyarság képviselteti-e magát a parlamentben, vagy sem. Ez a Csemadoknak is nagyon fontos”

– mondta.

10:50 – Baksa Krisztián elmondta, hogy nagy öröm számukra, hogy itt tartják a találkozót. „Remélem, hogy sikeresen zárul a mai nap, és örömmel tudják élvezni a délutánt, estét” – mondta.

10:49 – Az ünnepélyes megnyitót követően elhangzott, hogy Ipolynyék nemcsak földrajzi, hanem szellemi központja is a találkozónak. A találkozón jelen van Balogh Csaba, Magyarország nagykövete, Horony Ákos kormánybiztos, Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke, valamint Baksa Krisztián, Ipolynyék polgármestere.

10:30 – Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke stabilitást és biztos működést vár a mai találkozótól. Lapunknak elmondta, hogy az utóbbi években sikerült stabilitást adni a helyi magyar politikának, és a Csemadoknak is erre van szüksége.

10:24 – A közgyűlésen megválasztják a következő időszak országos elnökét. Lapunk a választások előtt megkereste a jelölteket, az interjúkat itt olvashatják: