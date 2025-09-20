Károly Zsolt felvétele
Kezdetét vette a Csemadok országos közgyűlése
A nagykürtösi járásbeli Ipolynyéken tartják a Csemadok XXVI. Országos Közgyűlését.
12:11 – Szerkesztőségünk korábban megkereste a harmadik elnökjelöltet, Ipolynyék korábbi polgármesterét, Hrubík Bélát, aki volt már országos elnök. Jelezte, hogy ő visszalép az elnöki jelöléstől, a mai találkozón beszédet is tart.
12:05 – Ezt követően a találkozó zárt ajtók mögött zajlik, a sajtónak el kellett hagynia a termet.
12:01 – Köteles László, a Csemadok általános elnöke beszámolójában elmondta, hogy a Csemadoknak szüksége van mindenkire, ahogy azt az alapítók egykor megfogalmazták. „Szükségünk van egymás tiszteletére, megbecsülésére” – mondta. Úgy véli, tovább kell adni a fáklyát, hogy a következő generáció is meg tudja élni magyarságát. Kitért arra is, hogy a Csemadoknak ma a legfontosabb feladata a kicsinyes ellentéteken való túllépés. Felidézte, hogy a Covid-lezárások és a vírushelyzet milyen súlyosan érintette a szervezetet és annak tagjait, képviselőit. A jelenlévőknek felvázolta a Csemadok pénzügyi hátterét, külön kitérve a 2022-ben elfogadott „Csemadok-törvényre”, amelyet a szlovák kormány biztosít, illetve a magyarországi támogatás fontosságára is felhívta a figyelmet. Röviden megemlékezett a Csemadok létjogosultságáról és jelentőségéről, arról, miként vált megkerülhetetlen kulturális és társadalmi mozgalommá a szlovákiai magyarság életében. Az elmúlt években a 480 bejegyzett alapszervezetből mintegy 450 működött aktívan. Területi szinten körülbelül 53 000 tagsági bélyeget igényelnek összesen, de a tagok nyilvántartása egyre nehezebb feladat, amelyre megoldást kell találni. Kiemelte, hogy az elhangzottakat eredetileg Bárdos Gyulának kellett volna elmondania, ám egészségi állapota miatt nem tud jelen lenni, és az elnökséget sem tudja tovább vállalni.
11:14 – A beszédeket követően meghatározták és elfogadták az előre javasolt képviselők munkaelnökségét, a jegyzőkönyvvezetőket, valamint a hitelesítőket. A munkaelnökséget Hornyák István vezeti.
11:02 – „A Csemadok több, mint a párt. Mindig több is lesz, mint egy párt. Pártok mindig lesznek, de a Csemadok volt, van és lesz” – nyitotta beszédét Gubík László pártelnök.
„A Csemadok a helyi magyarság gerince. Erre a gerincre tapad mindenünk, a magyar képviselet is. Gerinc nélkül nem lehet eredményes közösségünk”
– folytatta.
Gubík megköszönte a munkát, a szolgálatot, a magyar kultúra képviseletét, amit a Csemadok képviselői végeznek. Hozzátette, hogy egymásra vagyunk utalva.
„A Magyar Szövetség kongresszusán is kételyek voltak, nem tudtuk, mit hoz a jövő. Az elmúlt egy év bizonyította, hogy van egy óvatos optimizmus és biztos növekedés. Ha ezt az utat folytatni akarjuk, akkor ehhez a Csemadokra is szükség van. Amit sikerült elérni a párt életében – a reformokat, a korszakváltást –, azt kívánom Önöknek is. Ezek a legfontosabbak: stabilitás, innováció, reformok. Úgy gondolom, hogy egymás szövetségében tudjuk elvégezni azt a munkát, amire szüksége van a szlovákiai magyarságnak” – osztotta meg gondolatait.
10:56 – Balogh Csaba nagykövet a találkozón azt mondta, hogy ez a komoly döntések napja, és ez nem a tisztújításra vonatkozik. Abban biztos, hogy azt jó szándék vezérli, és bizonyos abban, hogy amikor lezárul a tisztújítás, mindenki összekapaszkodik, és együtt fogják húzni a Csemadokot abba az irányba, amelyet meghatároznak. Szerinte a legfontosabb kérdés az irány. A Csemadok a szlovákiai magyarság egyik legfontosabb és legmeghatározóbb társadalmi és közművelődési szervezete.
„Sorsfordító idő előtt állunk. Jelentősen meg kell erősíteni a politikai oldalát is, a társadalmi és a kulturális munka mellett. Be kell állni a Magyar Szövetség mögé, hogy parlamenti képviselethez jussanak. Be kell állni a felvidéki magyarság mozgatásába. Igazán nem mindegy, hogy a magyarság képviselteti-e magát a parlamentben, vagy sem. Ez a Csemadoknak is nagyon fontos”
– mondta.
10:50 – Baksa Krisztián elmondta, hogy nagy öröm számukra, hogy itt tartják a találkozót. „Remélem, hogy sikeresen zárul a mai nap, és örömmel tudják élvezni a délutánt, estét” – mondta.
10:49 – Az ünnepélyes megnyitót követően elhangzott, hogy Ipolynyék nemcsak földrajzi, hanem szellemi központja is a találkozónak. A találkozón jelen van Balogh Csaba, Magyarország nagykövete, Horony Ákos kormánybiztos, Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke, valamint Baksa Krisztián, Ipolynyék polgármestere.
10:30 – Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke stabilitást és biztos működést vár a mai találkozótól. Lapunknak elmondta, hogy az utóbbi években sikerült stabilitást adni a helyi magyar politikának, és a Csemadoknak is erre van szüksége.
