Habár az iskolások száma országosan csökken, vannak régiók, ahol nem tudják elhelyezni a gyerekeket az iskolákban

Szlovákia lakosságának száma csökken, mert egyre kevesebb gyerek születik, az ország több régiójában iskolákat kell összevonni a hatékonyabb működés érdekében.

„Néhány év alatt csaknem 12 000 gyerekkel lett kevesebb, és ez a tendencia folytatódik. De vannak olyan területek az országban, ahol nagyon hiányoznak az általános iskolai és az óvodai férőhelyek is”

– mondta Jozef Božik, a ZMOS elnöke, aki abban bízik, hogy a kormány az uniós helyreállítási tervben és az operatív programokban talál forrást az oktatásra, mert szerinte a jelenleg tervezett beruházások nem elegendőek.

A szenci és a pozsonyi iskolák megteltek

A ZMOS szerint a kapacitáshiány a Szenci járást, Pozsony egyes városrészeit és Nagyszombat megye egy részét is érinti. Božik elégtelennek nevezte az általános iskolák számára a helyreállítási tervből elkülönített 60 millió eurót is. „Előfordult ugyanis, hogy a pályázatot elsősorban nem azok nyújtották be, akiknek a legnagyobb szükségük lett volna rá, hanem azok, akik már felkészültek voltak, és nem ütköztek akadályokba a telkek megvásárlásában vagy a szükséges engedélyek megszerzésében” – magyarázta a ZMOS elnöke.

Pavol Kvál, Szenc polgármestere szerint a lakosságot tekintve a Szenci járás az egyik leggyorsabban növekvő térség az országban. A települések egyedül nem tudják megoldani ezt a problémát, de nem akarják áthárítani a felelősséget sem.

„Ugyanakkor elértük a határainkat. Városként kezdeményeztük egy új iskola felépítését: megvásároltuk a telket, készítjük a terveket, kivitelezőt is választottunk. Azonban az egyéb kiadások mellett ez akkora kihívás, amelyet már nem tudunk egyedül vállalni”

– mondta Kvál. A városnak mintegy 9-10 millió euróba kerülne az iskola felépítése és felszerelése, amire nincs pénzük a költségvetésben. Az egyik iskolájuk jelenleg egy Pozsony megyétől bérelt épületben működik, de amikor ezt a helyet vissza kell majd adniuk, 500 gyereket kell új épületben elhelyezni. A ZMOS tárgyal a kérdésről Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszterrel is, aki pozitívan áll a kérdéshez, de szerintük más tárcák is tudnának nekik anyagilag segíteni.

A magániskolák is rontják az államiak helyzetét

A kapacitáshiány érinti Pozsony Ružinov városrészét is, figyelmeztetett Martin Chren polgármester. Ő támogatja az oktatási minisztérium elképzelését, amely csökkentené a magániskolák támogatását, ha azok tandíjat szednek és nem vállalják, hogy betagozódnak a tanügyi körzetekbe.

„Elég, ha havi 100-200 euró tandíjat szednek, ezzel már olyan pénzügyi lehetőségekre tesznek szert, hogy el tudják szipkázni a legjobb tanárokat az állami iskolákból, és jobb feltételeket is tudnak biztosítani számukra”

– magyarázta Chren.

A kapacitáshiány Pozsony mellett Nagyszombat megye egyes régióit is érinti, ahol a lakosság száma robbanásszerűen megnőtt az utóbbi években. A ZMOS szerint hasonló problémák jelentkeznek egyes kelet-szlovákiai régiókban is.